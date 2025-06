Van zonovergoten misdaden tot klassieke detectives: de zomer start op BBC First

In juli brengt BBC First een boeiende mix van Britse drama's, met twee vertrouwde series die terugkeren. In het gloednieuwe drama 'The Wives' gaat een groep vrouwen zelf op onderzoek als hun vriendin plotseling verdwijnt op Malta.

In seizoen twee van 'The Good Ship Murder' onderzoeken een ex-rechercheur en een officier moorden aan boord van een luxe cruiseschip tijdens een reis door de Middellandse Zee. 'Grantchester' keert terug met seizoen negen. Terwijl oude gezichten afscheid nemen en een nieuwe dominee zijn intrede doet, krijgt het dorp te maken met verandering en gevaar en stelt zich de vraag: hoort een nieuwkomer ooit echt thuis?

The Wives gaat in première op vrijdag 4 juli om 21.00 uur op BBC First

Het Britse mysterie 'The Wives' gaat in juli in première op BBC First. Een jaar geleden verdween Annabelle Morgan tijdens haar vakantie op Malta. De politie vond alleen haar telefoon terug, vlak bij een klif. Al snel concludeerden ze dat Annabelle waarschijnlijk van de klif was gevallen en was overleden. Haar man Charlie (Jamie Bamber – 'Law and Order') en dochter Sky (Catriona Chandler – 'Enola Holmes 2') bleven achter.

Deze zomer keert de familie Morgan terug naar Malta. Ze hebben hier niet alleen hun gedeelde appartementen, het is ook de laatste plek waar ze Annabelle levend hebben gezien. Terwijl het gezin probeert verder te gaan, duiken oude vragen over haar dood weer op. Zeker wanneer Charlie plots opduikt met zijn nieuwe partner Jade. Beth (Jo Joyner – 'Shakespeare and Hathaway'), Natasha (Angela Griffin – 'Help') en Sylvie (Tamzin Outhwaite – 'Hotel Babylon') geloven niet dat Annabelle’s dood een ongeluk was en starten hun eigen onderzoek.

'The Good Ship Murder' seizoen 2 gaat in première op maandag 7 juli om 21.00 uur op BBC First

'The Good Ship Murder' keert in juli terug naar BBC First met seizoen twee. Voormalig rechercheur en nu zanger op een cruiseschip, Jack Grayling (Shayne Ward – 'Black Ops'), werkt samen met agente Kate Woods (Catherine Tyldesley – 'Trollied'). Samen duiken ze opnieuw in moordzaken aan boord van een luxe cruiseschip dat door de Middellandse Zee vaart.

De samenwerking tussen Jack en Kate groeit terwijl ze ingewikkelde zaken oplossen, zoals de dood van een operazanger in Rome en een moord tijdens een wijnproeverij op Madeira. Ondertussen raakt Jack’s privéleven in de knoop als zijn vervreemde dochter Mia plotseling opduikt.

'Grantchester' seizoen 9 gaat in première op donderdag 17 juli om 21.00 uur op BBC First

Detectiveserie 'Grantchester' keert in juli terug naar BBC First. Het is 1961 en er waait een nieuwe wind door Grantchester. Will (Tom Brittney) zoekt nieuwe uitdagingen buiten het dorp, terwijl Geordie (Robson Green – 'Touching Evil') en Cathy (Katie Ainsworth) omgaan met een zelfstandige Esme die haar eigen weg probeert te vinden in een onveilige wereld. Al snel arriveert dominee Alphy Kottaram (Rishi Nair – 'Count Abdulla') als de nieuwe predikant. Hij is meteen onder de indruk van het prachtige dorp. Maar zullen de inwoners hem ooit echt als een van hen accepteren?

In juli kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Murdoch Mysteries', seizoen 18 elke weekdag om 20.00 uur tot en met 2 juli

'A Remarkable Place to Die', elke dinsdag om 21.00 uur tot en met 5 augustus

'Midsomer Murders', seizoen 22 elke zondag om 21.00 uur tot en met 27 juli

'The Great British Bake-Off', seizoen 8 elke weekdag om 17.00 uur tot en met 5 augustus