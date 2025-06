Loopt het gesmeerd tussen Ken en Claudia in 'B&B zoekt Lief'?

De temperaturen lopen stilaan op in 'B&B Zoekt Lief' en dat ligt niet alleen aan het weer. In Mexico zorgt de eerste date van Ken en Claudia voor zwoele strandtaferelen.

Terwijl de golven ruisen en de zon brandt, smeren ze elkaar zorgvuldig in met zonnecrème. 'Het is handig om iemand te hebben die mijn rug kan insmeren natuurlijk', lacht Ken. 'En het is mooi meegenomen dat ze er goed uitziet in bikini.' Nadien bewonderen ze elkaar tijdens een potje turnen. Hangen de eerste kriebels al in de lucht?

In Zuid-Afrika wil Jos weten welk vlees hij in de kuip heeft. Hij stelt zijn eerste gast Linda op de proef met een poets examen. Ondanks haar harde inzet, slaagt ze niet. 'Het zit eerlijk gezegd nog niet helemaal goed', klinkt het bij Mr. Proper Jos. Toch lijkt Linda niet afgeschrikt: 'Perfectie heb ik graag en dat is Jos.' In Frankrijk zet Vincent zijn tanden in de huishoudelijke taken van Kurt, maar niet zonder protest. 'Ik dacht dat het vakantie was, maar we hebben al dagen gewerkt', zucht de West-Vlaming. Toch groeien de twee steeds meer naar elkaar toe. Ze plagen elkaar, koken samen en genieten van een glaasje. 'Het klikt goed. Vincent kan tegen een stootje en dat vind ik belangrijk', zegt Kurt

In Corsica probeert Bjorn punten te scoren door de fiets van Greet te herstellen. Tijdens hun tocht droomt hij al luidop over zijn eigen fietsverhuur op het eiland. Al blijkt het leven in een tiny house toch minder romantisch dan gedacht. 'Het is redelijk klein. Ik pas erin, maar met twee wordt het wel moeilijk', zegt Bjorn. 'Ik weet niet of ik dat aankan. Dat kan misschien een reden zijn dat ik iets vroeger naar huis vertrek', klinkt het onheilspellend. Ondertussen verrast Jet Freddy in Nederland met een romantisch diner op een wel heel originele locatie: een oud treinstel.

'B&B zoekt Lief?', van maandag 30 juni tot donderdag 3 juli om 20.05 uur bij VTM.