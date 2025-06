Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 30 juni 2025 – aflevering 4396

Maxi heeft door dat Henry en Larissa van plan zijn af te spreken, en dat komt hard bij haar binnen. Terwijl ze bij de wensput staat en er een muntje in gooit, wenst ze dat Henry eindelijk uit haar gedachten verdwijnt. Yvonne wijst Alexandra erop dat ze met haar gedrag in Sophia's val trapt. Alexandra zet zich er uiteindelijk toe om zich bij Christoph te excuseren, maar de sfeer tussen hen blijft dus behoorlijk kil. Miro wil een wit hert fotograferen om naar het natuurtijdschrift te sturen. Vastberaden gaat hij dag en nacht op wacht liggen. Greta maakt zich zorgen en vraagt zich af of het al die moeite wel waard is. Hildegard en Alfons lezen vanaf nu samen verhalen voor aan kinderen in het ziekenhuis. Het is een groot succes, en dat brengt hen op het idee om een eigen kinderbibliotheek op te zetten in het ziekenhuis.



Dinsdag 1 juli 2025 – aflevering 4397

Markus wil weten wat zijn zoon dwars zit en gaat met hem wandelen. Zodra ze aankomen bij de berghut waar Markus ooit een bijzondere dag beleefde met Katja, krijgt Vincent opnieuw last van een schuldgevoel. Maxi beseft tijdens een fijne avond met haar moeder dat ze niet aan Henry denkt. Het lijkt erop dat haar wens is uitgekomen. Larissa zoekt afleiding en werkt samen met Yvonne aan hun gezamenlijke website. Miro stuurt zijn schitterende foto van het witte hert naar het natuurtijdschrift. Greta wil hem in de toekomst helpen en verrast hem met een warme outdoorjas. Miro, die inmiddels behoorlijk verkouden is geworden, besluit echter dat zijn avontuur in de dierenfotografie een eenmalige actie was.



Woensdag 2 juli 2025 – aflevering 4398

Alexandra is meteen op haar hoede wanneer ze hoort van Sophia's geplande investering bij Larissa. De families Saalfeld en Schwarzbach zijn achterdochtig en vragen zich af welke rol Larissa speelt in Sophia's spel. Maxi en Miro willen hun vriendin Lale op Theo's verjaardag afleiden. Lale is compleet overdonderd en stemt puur uit beleefdheid toe. Erik neemt het voor zijn maat Vincent op. Hij praat met Fanny, die hem vertelt dat ze van Vincents affaire met Katja weet. Alfons en Hildegard merken tussen de boeken voor hun ziekenhuisbibliotheek iets opvallends op: er zit een exemplaar van Thomas Manns 'De Toverberg' tussen. Maar niets is wat het lijkt.



Donderdag 3 juli 2025 – aflevering 4399

Om de burgemeester te overtuigen, hebben de Saalfelds en Schwarzbachs hard bewijs nodig. Alexandra besluit in de Fürstensuite rond te neuzen, terwijl Christoph ervoor zorgt dat Sophia afgeleid is. Wanneer de hele actie dreigt te mislukken, ziet Christoph maar één uitweg: hij kust Sophia. Tijdens Theo's verjaardagsfeestje komt Maxi tot een belangrijke conclusie: het leven is gewoon te kort om op het verkeerde pad te blijven. Erik legt Vincent uit dat Fanny op de hoogte is van zijn affaire met Katja. Nu begrijpt Vincent waarom Fanny de laatste tijd zo afstandelijk was. Maar na een openhartig gesprek over elkaars verleden, lijkt Fanny Vincent toch op een andere manier te zien. Alfons en Hildegard realiseren zich teleurgesteld dat de boeken voor de ziekenhuisbibliotheek vooral voor volwassenen zijn, terwijl ze juist kinderboeken wilden. Gelukkig heeft Fanny een idee.



Vrijdag 4 juli 2025 – aflevering 4400

Tijdens een openhartig gesprek met Vincent verliest Katja haar haarclip. Niet veel later vindt Markus de clip, maar hij vertrouwt het niet. Hij gaat de confrontatie aan met Vincent en vraagt wat er precies speelt tussen hem en Katja. Larissa krijgt een flinke schok te verwerken: de bouwdeal gaat niet door, blijkbaar vanwege een beter bod. De Saalfelds zijn onder de indruk van Werner, die de burgemeester wist om te praten. Miro's moeder Ricarda komt onverwacht op bezoek. Miro is druk bezig en dus moet Ricarda zichzelf eerst een paar uur alleen zien te vermaken. Fanny wil Vincent mee uitvragen. Op het cruciale moment slaan de zenuwen echter toe, en ze durft hem toch niet te vragen. Maar dat is buiten Yannik gerekend.



