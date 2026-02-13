Het geheim achter zestig jaar huwelijk in NPO Doc 'Eeuwige Liefde'

In de valentijnsdocumentaire NPO Doc 'Eeuwige Liefde' volgt journalist en filmmaker Geertjan Lassche drie koppels die al zestig jaar lang samen door het leven gaan. In aanloop naar hun diamanten huwelijk vertellen ze openhartig over wat het vraagt om elkaar niet los te laten wanneer het leven zwaarder wordt. Wat is het recept voor eeuwige liefde?

In een tijd waarin we helemaal niet meer of heel laat trouwen, groeit iets opvallends: het aantal diamanten huwelijken neemt toe. Inmiddels vieren jaarlijks ruim zeventienduizend echtparen in Nederland hun zestigjarig huwelijk.

NPO Doc 'Eeuwige Liefde' zoomt in op drie van deze stellen en laat zien hoe liefde, toewijding en veerkracht er in de praktijk uitzien.

De documentaire volgt Gerard en Johan uit Amsterdam, Jo en Jan uit Haaksbergen en Fenny en Mezach uit Bovensmilde. Drie levens, drie liefdes, drie manieren van samen oud worden. Ze kijken terug op een leven dat ze samen hebben doorstaan: van het durven liefhebben wie je wilt, tot het doorbreken van vastgeroeste rollen en verwachtingen. Hoe overleeft een relatie ziekte en verdriet? Wat vraagt het om zes decennia bij elkaar te blijven?

Wat de echtparen bindt, is dat ze het goed hebben samen en elkaar niet willen missen. Eeuwige Liefde is een intieme en hartverwarmende documentaire over handen vasthouden voor het slapengaan, samen het licht uitdoen, niet zonder elkaar kunnen en niet zonder elkaar willen.

'NPO Doc: Eeuwige Liefde' is een coproductie van Omroep MAX en Witfilm en kwam tot stand met steun van CoBO.

'NPO Doc: Eeuwige Liefde', zaterdag 14 februari om 20.25 uur bij MAX op NPO 2.