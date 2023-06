'Half Holland in Crisis': Vluchtelingenopvangcrisis

In de tweede aflevering van 'Half Holland in Crisis' volgt Yora Rienstra de twee broers Abdel Alhamed en Saddam, die vanuit SyriŽ lopend naar Nederland zijn gevlucht en hopen op een verblijfsvergunning.

Ze hebben maar een doel: ook hun ernstig zieke moeder naar Nederland laten overkomen. Yora is op bezoek bij de IND waar medewerkers Eva en Sietske mede over het lot van asielzoekers beslissen.

De grens tussen wel of niet mogen blijven is flinterdun en het werk valt de IND-medewerkers soms zwaar. Ondertussen vangen Dirk en Pauline thuis Oekraïense vluchtelingen op en mag Yora een rondje meerijden in een van de tanks van Dirk, die als hobby legervoertuigen verzamelt. Voor ondernemer Tom blijkt de vluchtelingenopvangcrisis een lucratieve business. Hij verhuurt panden aan het COA en hoopt een pas aangekocht pannenkoekenrestaurant binnenkort ook in te richten als noodopvang.

Yora Rienstra: 'Ik wilde dit programma graag maken omdat we van de ene crisis in de andere vallen. Ik hoor er vaak genoeg experts over praten. Er worden allemaal feiten en cijfers benoemd, regels en wetgeving waar we mee te maken hebben. Allemaal behoorlijk complex en hierdoor bleef het ook ver van mijn bed, terwijl we allemaal met crisis te maken hebben en er ook iets mee moeten. Zoals de klimaatcrisis. Ik ben met dit programma echt een reis door Nederland gaan maken om te zien wie er allemaal met de oorzaken en gevolgen van de crises te maken hebben en hoe ik mezelf ertoe moet verhouden. Door erachter te komen wat de verschillende crisissen inhouden snap ik beter hoe ik onderdeel kan zijn van de oplossing en hoop ook anderen met dit 'rijke' programma te inspireren.'

Over de maker

Yora Rienstra (1981) is cabaretier en programmamaker. Ze studeerde in 2006 af aan de Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie. Yora maakte zes theaterprogramma’s en was tot 2019 vaste presentator van het BNNVARA-programma 'Rambam'. In 2021 maakte ze voor de VPRO de documentaire 'Ik deed aangifte tegen de minister van Onderwijs'. Nadat ze eerder in persoonlijke verhalen áchter de woningcrisis dook in de VPRO-serie 'Half Holland Dakloos' (2022), is de televisiemaker dit voorjaar terug met nog meer crises.

'Half Holland in Crisis' is een coproductie van Human Factor TV en VPRO.

'Half Holland in Crisis: Vluchtelingenopvangcrisis', maandag 5 juni om 21.15 uur bij de VPRO op NPO 3.