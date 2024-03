'Fix My Flip' nieuw te zien op HGTV

Het flippen van huizen lijkt zo simpel: je koopt een oude woning, zet er wat bouwvakkers op en verkoopt het daarna met flinke winst.

Niet voor niets komen er steeds meer selfmade flippers op de markt die dit trucje wel even denken te kunnen kopiëren. Dan blijkt dat er een hoop meer bij komt kijken. En voor ze het weten komen ze vast te zitten in een megaproject zonder einde.

In 'Fix My Flip' helpt expert Page Turner geflopte flippers om uit hun misère te komen met een businessplan waar ze zelf ook van profiteert. Zoals bij Tira en David die al zeven maanden bezig zijn met het opknappen van een woning in Eagle Rock California en voorlopig nog niet klaar zijn. Terwijl ze wel vierduizend dollar aan rente betalen per maand. Page adviseert ze om de geplande aanbouw te schrappen en met minimale kosten het project in no-time af te ronden. Ze weet dat dat de snelste weg is naar de meeste winst. Kunnen deze first time flippers hun droomidee zomaar vaarwelzeggen? Dan blijkt dat er een groot verschil is tussen flippers die zich emotioneel te veel verbonden voelen met hun project – terwijl ze er niet eens zelf gaan wonen – en flippers die het puur als een business zien. Page hoort duidelijk bij de laatste categorie en laat wederom in dit programma zien dat ze daarom zo succesvol is.

