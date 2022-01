Favoriete misdaaddrama's keren in januari en februari terug naar BBC First

BBC First kondigt het nieuwe jaar graag aan met de terugkeer van 'Call the Midwife' en 'Death in Paradise', beiden voor hun 11e seizoen in januari en 'Grantchester' seizoen 2 in februari.

Na de kerstspecials van 2021 hoeven fans van de series niet langer te wachten tot seizoen 11 van beide drama’s weer begint waar ze tijdens de feestdagen zijn gebleven.

De vaste cast van 'Call the Midwife' keert terug in seizoen 11 na de laatste feestelijke special. Veel vragen zijn onbeantwoord gebleven, is Mother Mildred hier om te blijven en zullen Trixie en Matthew hun gevoelens voor elkaar eindelijk inzien? Er zijn ook tekenen van een ingrijpende gebeurtenis in de volgende reeks afleveringen over de toekomst van de bewoners van Nonnatus House, met dingen die voor altijd lijken te veranderen.

In de bekroonde moord mysterie serie, 'Death in Paradise', zal Saint Marie's misdaadbestrijdingsteam nog meer dodelijke zaken onderzoeken. Wanneer een parachutist sterft, schijnbaar neergestoken in de lucht, lijkt de zaak onmogelijk op te lossen. Een moord op een golfbaan, een moordenaar tijdens een concert en een mysterieuze zaak in een afkickkliniek stellen de unieke expertise van het team op de proef in seizoen 11.

In februari herneemt James Norton zijn rol als Sidney Chambers in 'Grantchester' seizoen 2. 'Grantchester' is gebaseerd op een serie romans van James Runcie en volgt het verhaal van een charismatische geestelijke die per ongeluk een misdaadbestrijder wordt wanneer een van zijn parochianen dood wordt aangetroffen. Hij bundelt zijn krachten met een overwerkte politie-inspecteur. De twee vormen een ongewone samenwerking en vriendschap voor het oplossen van misdaden.

'Call the Midwife' seizoen 11 gaat in première op BBC First op dinsdag 25 januari om 21.00 uur

Het is Pasen 1967 en de voorbereidingen voor een kleurrijke parade buiten Nonnatus House zijn in volle gang. Trixie (Helen George) is echter geschokt als bij routinewerkzaamheden in de buurt een vreselijk geheim aan het licht komt. Zuster Monica Joan (Judy Parfitt) en Reggie (Daniel Laurie) zijn enthousiast over het Eurovisie Songfestival en Nancy (Megan Cusack), die net geslaagd is voor haar examens als vroedvrouw, staat op het punt om voor het eerst haar rode vest aan te trekken.

'Death in Paradise seizoen' 11 gaat in première op BBC First op maandag 24 januari om 21.00 uur

Het succesvolle misdaaddrama blijft zijn unieke tapijt weven van komedie en drama, en brengt plezier voor oud en nieuw. Aan het einde van seizoen 10 stond Neville op het punt Florence te vertellen wat hij echt voor haar voelt en kijkers zullen ontdekken wat er daarna gebeurt in de kerstspecial. Wat de uitkomst ook is, kunnen Neville en Florence omgaan met de nasleep? En hoe zal Neville zijn geordende leven op de rails houden met het onverwachte bezoek van zijn chaotische zus, Izzy (Kate O'Flynn)?

Ondertussen staat Florence voor een grote beslissing wanneer ze door de commissaris wordt gevraagd om undercover te gaan om een drugshandelzaak op een ander eiland op te lossen. Ze vraagt zich af of ze klaar is om haar angsten onder ogen te zien.

Het Saint Marie politie departement heeft een stralende nieuwe aanwinst voor het team, sergeant Naomi Thomas, die staat te popelen om een impact te maken na het ontvangen van haar grote carrière break! Naomi is vastbesloten om te bewijzen dat ze alles in huis heeft om haar stempel te drukken op dit team, met een 'can-do' houding en onwrikbare ambitie. Zal Marlon in staat zijn om de hardwerkende sergeant te laten zien hoe zijn eigenzinnige politietactieken en luchtige benadering van het werk nog steeds de klus kunnen klaren? Zal dit paar een hemelse match zijn of zullen hun verschillende manieren onmogelijk blijken om samen te brengen?

Hoe zal commissaris Patterson reageren als zijn wereld op zijn kop wordt gezet door een gezicht uit het verleden dat op het eiland opduikt? Alles zal worden onthuld wanneer de met sterren overladen serie in januari wordt uitgezonden op BBC First.

'Grantchester' seizoen 2 gaat in première op BBC First op zondag 20 februari om 21.00 uur

'Grantchester' seizoen 2 is gebaseerd op Runcie's tweede Granchester Mysteries roman, getiteld Sidney Chambers and the Perils of the Night. In 1954 werden moordenaars nog opgehangen, en in deze nieuwe serie moeten Sidney en Geordie de gevolgen onder ogen zien van het feit dat ze zo'n succesvol misdaadbestrijdingsduo zijn geworden. Vooral voor Sidney, als dominee in een klein dorp, wordt dit steeds moeilijker.

James Norton en Robson Green spelen de hoofdrollen als Sidney Chambers en Geordie Keating, naast een gezelschap dat bestaat uit Tessa Peake-Jones als Sidney's huishoudster Mrs. Maquire, Morven Christie als Sidney's glamoureuze vriendin Amanda en Kacey Ainsworth als Geordie's vrouw Cathy. Neil Morrissey zal zich dit seizoen ook bij de cast voegen als een rouwende vader wiens dochter onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen.

In januari en februari kan je de volgende series blijven bekijken op BBC First:

'Ragdoll' elke donderdag om 22.00 uur tot 13 januari

'Around the World' in 80 Days gaat in première op zondag 16 januari om 20.00 uur

'Dracula' gaat door op woensdagen om 21.00 uur tot 26 januari

'Grantchester' gaat door op zondag om 21.00 uur tot 13 februari