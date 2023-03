Er komen nieuwe 'Strandgasten' aan

De 'Strandgasten' van vorige week, Meau, Evi Hanssen en Nielson zijn blijven slapen en sluiten hun strandavontuur af met een verrassing voor Evi.

Intussen staan drie nieuwe gasten alweer klaar: Thijs Boontjes, Tabitha en Sam Bettens. Simon en Thijs beginnen meteen met een duet van één van Thijs zijn lievelingsliedjes en Thijs ontdekt daarna een nieuw talent: suppen. Sam duikt de hottub in en zingt met Nick zijn grootste hit ‘Not an Addict’. De zwangere Tabitha wordt in de watten gelegd en verrast door Nick, Thijs en Kees met een lied dat haar heel dierbaar is. Ze sluiten de dag af met een optreden waarbij ze samen elkaars nummers zingen.

'Strandgasten', om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.