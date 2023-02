Eigenaren testen elkaars accommodatie in nieuw seizoen 'Bed & Breakfast' bij MAX

'Bed & Breakfast' is terug! In het programma testen b&b-eigenaren elkaars onderneming. Ze logeren bij elkaar en bepalen zelf wat ze hun verblijf waard vinden.

In elke aflevering logeren drie stellen een nachtje in elkaars bed & breakfast. De b&b-eigenaren proberen hun gasten zo goed mogelijk in de watten te leggen, terwijl de gasten hun verblijf aan een grondig onderzoek onderwerpen. Na een leuk uitje en een nacht in andermans bed & breakfast, bepalen de gasten zelf wat zij hun bezoek waard vinden.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen start de groep bij Inge en Carl in de gemeente Overbetuwe, zij runnen een b&b in een landhuis. Eenmaal door een poort, waan je je meteen in adellijke sferen. Daarna zijn de deelnemers te gast bij moeder Inge en dochter Floor in de provincie Utrecht. Zij hebben een accommodatie met uitzicht op de jachthaven en nemen hun gasten mee met een boot het Eenmeer op. Ook mogen de gasten op de visbeurs paling proeven. Als laatste gaan de b&b-eigenaren op bezoek bij Marion en Maarten in Brabant. Voor het uitje hoeft het gezelschap niet de deur uit, want Maarten laat zijn gasten kennis maken met zijn eigen varkens. Ze gaan zelfs met de varkens op pad!

'Bed & Breakfast', vanaf maandag 20 februari om 21.30 uur bij MAX op NPO 1.