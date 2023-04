Dit zie je maandag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

De ijslepel uit 1760 erft meneer van zijn Friese moeder. Volgens Emiel Aardewerk stamt deze uit de tijd dat er nog strenge winters waren. Je kon heen en weer van Friesland naar Hoorn schaatsen, in één dag.

Bij zo'n tocht nam men een souvenir mee, zoals deze lepel. In Louwman Museum Den Haag taxeert Wim Bouwman een voorouderportret uit China. In China is voorouderverering een belangrijk doctrine. Als ouders overlijden, gaat men er vanuit dat deze nog in het hiernamaals zijn. Willem de Winter bekijkt een schilderij dat gemaakt is door Wim Oepts. Hij staat bekend om zijn felgekleurde schilderijen van landschappen van het zuidelijke Frankrijk.

