Dit zie je in januari op Disney Channel en Disney XD

Marinette en Adrien moeten als geheime superhelden de stad behoeden voor het kwaad. Marinette verandert in Ladybug en Adrien wordt Cat Noir. Maar ze weten niet wie er achter het andere masker schuil gaat.

In het 'normale' leven heeft Marinette een crush op Adrien terwijl Adrien haar alleen kent als een klasgenoot.

MIRACULOUS

Vanaf 9 januari, elke maandag t/m vrijdag om 17.00 uur op Disney Channel.

PUPPY VRIENDJES

Twee puppies die houden van plezier maken, Bingo en Rolly, zijn broertjes die altijd zin hebben in een avontuur! Een nieuwe puppy genaamd Keia gaat mee op pad. Of ze nu hun baasje Bob helpen of een vriend in nood, hun 'puppytastische' missies leiden de pups de hele buurt door, en zelfs de wereld rond! Waar ze ook naartoe gaan, Bingo en Rolly weten dat het leven veel spannender en gekker is met je beste vriend en broertje aan je zijde.

Vanaf 9 januari, elke maandag t/m vrijdag om 7.30 uur op Disney Channel.

PJ MASKS

De PJ Masks zijn terug voor meer heldendaden. Ze ontmoeten bijzondere wezens zoals Orticia, een vreemd meisje dat spookachtige planten laat groeien of een piratenrobot, dat is geprogrammeerd om piraterij uit te voeren. Het team vecht uiteraard ook tegen hun bekende vijanden: Luna, Romeo, Night Ninja, Octobella en Pharaoh Boy. Tot slot verstevigen ze hun vriendschap met Newton in de ruimte en met An Yu op de Mystery Mountain, maar ze ontdekken vooral meer over hun bijzondere dierenkrachten!

Vanaf 7 januari, elke zaterdag en zondag om 18.00 uur op Disney Channel.

MOVIE TIME

Tijdens deze marathon kijk je elke zondag om 16.30 uur naar de leukste films op Disney Channel, waaronder: 'Let It Shine', 'Cloud 9', 'Phineas and Ferb: Dwars door de Tweede Dimensie' en 'Kim Possible: So the Drama'.

Vanaf 8 januari, elke zondag om 16.30 uur op Disney Channel.

POKÉMON

Ash Ketchum wil niets liever dan Pokémon trainer worden. Hij reist samen met zijn pokémon Pikachu en zijn vrienden door verschillende regio’s van de wereld om avonturen te beleven. Tijdens hun reis in de Unova Regio, moet hij het opnemen tegen Alder, de Kampioen Meester uit Unova! Ook zijn vrienden hebben hun eigen hindernissen te overwinnen. De één vecht voor haar recht om haar reis voort te mogen zetten en de ander wordt geconfronteerd met een terugkerende uitdaging uit zijn verleden. Samen bundelen ze hun krachten om een eiland te redden van de drie machtige en mysterieuze Legendarische Pokémon!

Vanaf 23 januari, elke maandag t/m vrijdag om 16.30 uur op Disney XD.

PHINEAS AND FERB

Kijk elke zaterdag en zondag naar extra veel avonturen samen met 'Phineas and Ferb'!

Vanaf 7 januari, elke zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur op Disney XD.

STAR WARS MIDDAG

Tijdens deze spannende middag kun je kijken naar afleveringen van 'Star Wars Rebels', 'Star Wars het Verzet' en 'LEGO Star Wars'.

Vanaf 7 januari, elke zaterdag en zondag om 15.30 uur op Disney XD.

WAKKER WORDEN!

Tijdens dit ochtendblok kun je wakker worden met series zoals 'Droners', 'Pokémon', 'Star vs de Kracht van het Kwaad', 'Het Huis van de Uil' en 'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas'.

Elke dag vanaf 6.00 uur op Disney XD.