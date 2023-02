Dit zie je deze maand op Disney Channel

De twaalfjarige surfer Osmo en zijn vader verhuizen van het strand naar hun verre familie in het eigenzinnige stadje Winterton, waar het hele jaar door sneeuwt en monsters ten strengste verboden zijn.

Osmo en zijn dappere nicht Rita sluiten een onverwachte vriendschap met een torenhoge gele yeti genaamd Gustav, die een onstuitbare gigantische grapjas blijkt te zijn.

Samen helpen ze Gustav te verbergen voor Osmo’s monsterverachtende oom, burgemeester Chrome, terwijl ze alle lachwekkende avonturen verkennen die hun bevroren thuisland te bieden heeft.

DE GEWELDIGE YELLOW YETI

Vanaf 27 februari, elke maandag t/m vrijdag om 16.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Marvel's 'Spidey en zijn Geweldige Vriendjes' vertelt het verhaal van Peter Parker, Miles Morales en Gwen Stacy, die samen Team Spidey vormen en op heldhaftige avonturen gaan om de stad te beschermen.

Vanaf 11 februari, elke zaterdag en zondag om 7.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie. Vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas), leren samen te leven onder één dak. Ieder lid is een beetje vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand. Uiteindelijk zullen ze, ondanks hun verschillen, bewijzen dat ze één familie zijn. Hopelijk.

Vanaf 12 februari, elke zondag om 15.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

'Mickey Mouse Funhouse' is een fantastische plek waar Funny, een magisch speelhuis dat praat en interactie heeft met Mickey, Minnie en hun vriendjes, de groep meeneemt op gekke en grappige avonturen vol fantasiespel en wensvervulling.

Vanaf 11 februari, elke zaterdag en zondag om 8.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

AMPHIBIA

Anne en de Plantars komen vast te zitten in Los Angeles. Sprig, Polly en Hop Pop zullen zich moet begeven in de moderne wereld zonder dat de mensen erachter komen dat ze pratende kikkers zijn.

Vanaf 18 februari, elke zaterdag en zondag om 15.30 uur op Disney XD.

THEMA

POKÉMON

Ash Ketchum wil niets liever dan Pokémon trainer worden. Hij reist samen met zijn pokémon Pikachu en zijn vrienden door verschillende regio’s van de wereld om avonturen te beleven. Hij komt tegenover grote vijanden te staan, maakt nieuwe vrienden en ontdekt geweldige nieuwe Pokémons!

Op 27 februari, de hele dag vanaf 10.00 op Disney XD.

BLOK

WEEKENDMARATHONS

Tijdens deze weekendmarathons kijk je naar extra veel avonturen van 'Droners' en 'Pokémon'!

Vanaf 4 februari, elke zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur op Disney XD.

BLOK

WAKKER WORDEN!

Tijdens dit ochtendblok kun je wakker worden met series zoals 'Viking Skool', 'Pokémon', 'Star vs de Kracht van het Kwaad', 'Amphibia' en 'Phineas and Ferb'.

Elke dag vanaf 7.00 uur op Disney XD.