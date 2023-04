Defensieminister Kajsa Ollongren in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister van Defensie Kajsa Ollongren

Zondagmorgen is minister van Defensie Kajsa Ollongren te gast bij Rick Nieman. De bewindsvrouw bespreekt de noodzaak van militaire steun aan Oekraïne. Ook gaat de bewindsvrouw in op de gevaren van hybride oorlogsvoering door Rusland, zoals de aanwezigheid van Russische spookschepen op de Noordzee.

OM-topman Gerrit van der Burg

Binnenkort neemt OM-topman Gerrit van der Burg afscheid. De voorzitter van het College van procureurs-generaal kijkt terug op een bewogen periode die gekenmerkt werd door de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Annemarie van Gaal

Zakenvrouw Annemarie van Gaal over de voor- en nadelen van het nieuwe pensioenstelsel. Wat gaat er allemaal veranderen? En zijn er andere creatieve oplossingen om een stevig pensioen op te bouwen?

Zeynep Dag en geluksprofessor Meike Bartels

Nederland scoort hoog op internationale lijstjes die over welbehagen en geluk gaan. Naast onvrede over de Haagse politiek zijn Nederlanders best een gelukkig en tevreden volkje. Ondernemer en ontwerper Zeynep Dag en geluksprofessor Meike Bartels over dingen die wél goed gaan in Nederland.

'WNL Op Zondag', zondag 23 april om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.