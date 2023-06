'De Rijdende Rechter': Alle eikels worden bomen

De rijdende rechter reist af naar Lelystad. Daar wonen de buren meneer Pilage en meneer en mevrouw Koeling al reeds 36 jaar naast elkaar. Meneer Pilage heeft al jaren last van de grote eikenboom van de familie Koeling.

In mei is dat een overvloed aan bloesem op zijn terras en in het najaar zijn het de bladeren en de eikels. Volgens meneer Pilage doen zijn buren er niets aan om zijn overlast te beperken. De buren Koeling zeggen er alles aan te doen om de overlast te voorkomen, ze snoeien de boom elk jaar. Zij hebben op hun beurt last van de muziek die meneer Pilage afspeelt in de tuin. Daarnaast vinden ze zijn stookgedrag onbehoorlijk. En dan is er ook nog onduidelijkheid over de erfgrens. Kortom: Hoogste tijd voor De rijdende rechter om met een juridisch passende oplossing te komen.

'De Rijdende Rechter', dinsdag 6 juni om 21.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.