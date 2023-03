BBB-lijsttrekker Ilona Lagas in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en WNL Op Zondag'. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

BBB-lijsttrekker Ilona Lagas

Zondagmorgen is aankomend fractievoorzitter van BBB in de Eerste Kamer Ilona Lagas te gast bij Rick Nieman. De BoerBurgerBeweging is de grootste in alle provincies en wordt naar verwachting ook de grootste fractie in de senaat. Wat zijn haar plannen voor de toekomst?

Madeleine van Toorenburg

CDA-gedeputeerde in Limburg Madeleine van Toorenburg blikt terug op de verkiezingen en kijkt vooruit op de nieuwe politieke werkelijkheid. Hoe gaat men in de provincie om met de nieuwe politieke verhoudingen?

Hans Spekman

Oud-partijvoorzitter Hans Spekman van de PvdA over de afgelopen verkiezingen en de uitslag voor GroenLinks/PvdA. Is dit de opmaat naar een verdere samenwerking of zelfs een fusie tussen GroenLinks en PvdA?

Arendo Joustra

Hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier Weekblad over de opkomst van BBB en de onvrede in het land. Ook duikt hij in de politieke geschiedenis over het komen en gaan van eerdere buitenstaanders- en protestpartijen in de politiek.

Antoinette Hertsenberg

Wie heeft de kleinste? Antoinette Hertsenberg van 'Radar' over het fenomeen Krimpflatie. Oftewel meer betalen, voor minder. Volgende week reikt Hertsenberg aan een fabrikant de Wie-heeft-de-kleinste-bokaal uit.

'WNL Op Zondag', zondag 19 maart om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.