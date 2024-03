Wim Willaert geeft cursus zwaantjes bakken in 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'

Vorig seizoen stond hij zelf nog te zwoegen achter het fornuis om de jury te imponeren, maar in aflevering 7 mag acteur Wim Willaert nu zelf een MasterClass zwaantjes bakken geven.

Het is zijn absolute signature dessert, al liep het maken ervan tijdens zijn eerdere deelname aan het programma helemaal mis: 'Ik krijg vandaag een tweede kans. Vorige keer liep het mis, omdat er nog een plaat in de oven zat die de warmte tegenhield.' Worden het perfect gevulde zwaantjes bij Daan, Serine, Liesa, Titus, Fatma en Olga of eerder uitgelopen lelijke eendjes? De chef die het best presteert, krijgt in de volgende aflevering een commis van sterrenniveau.

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', vanaf maandag 25 maart om 21.15 uur op GoPlay en Play4.