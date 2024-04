Dit zie je in mei op Cartoonito

Welkom in 'Jessica's Grote Kleine Wereld', het nieuwste pareltje op Cartoonito! Ontmoet Jessica, het vastberaden zusje van Craig, terwijl ze de wereld op haar eigen kleine manier trotseert.

In deze peuterspin-off van 'Craig van de Kreek' staat Jessica klaar om grote mensen taken aan te pakken. Ondanks haar kleine gestalte barst Jessica van energie en heeft ze een ontembare vastberadenheid om elke uitdaging te overwinnen. Geïnspireerd door de volwassenen in haar leven, begint ze aan spannende avonturen die jonge kijkers fantastisch zullen vinden.

Bekijk de nieuwe serie 'Jessica's Grote Kleine Wereld' vanaf 6 mei elke dag om 16.30 uur op Cartoonito!

MUSH-MUSH en de Zwammetjes

VANAF 18 MEI

Elke dag te zien om 07.00 uur

'Mush-Mush en de Zwammetjes' is een bruisende serie vol zelfontdekking en avontuur, met een kleurrijke cast van personages die je hart zullen veroveren! Van Mush-Mush's onstuitbare enthousiasme tot Lilit's dromerige vastberadenheid en Chep's grenzeloze nieuwsgierigheid, elk moment zit boordevol verrassingen en humor.

Mis de start van het nieuwe seizoen niet vanaf zaterdag 18 mei elke dag om 15.30 uur uitgezonden op Cartoonito!

WIJ HOUDEN VAN TOM EN JERRY!

Elke dag te zien

Er hangt liefde in de lucht! Vooral onze liefde voor Tom en Jerry. Er is geen betere manier om je dag te beginnen dan met de klassieke grappen en avonturen van dit iconische duo.

Geniet daarom deze maand vanaf nu elke dag om 7.00 uur op Cartoonito van Tom & Jerry shows en films.