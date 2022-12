Wie worden de beste garagisten in 'Code van Coppens'? Jens & Jeroen of Stephanie & Francesco?

Elektroshocks à volonté, een kennismaking met een wel heel bijzondere airbag - of was het een 'eierbag'? -, een facial met glibberige motorolie en een dolgedraaide carwash: Jens Dendoncker, Jeroen Verdick, Stephanie en Francesco Planckaert moeten er wat voor over hebben om de 'Code van Coppens' te kraken.

De duo’s kruipen in de huid van vier louche garagisten op zoek naar hun koffertje zwart geld. Wiens samenwerking loopt even gesmeerd als de mini-auto in de eerste opdracht? Stephanie en Francesco hebben in het echte leven al jaren een familiebedrijf maar of hun garage in de 'Code van Coppens' ook een even goede vitesse draait, is maar de vraag. En Jeroen durft dan weer niet echt te vertrouwen op goede vriend Jens: 'Waarom niet? Jens heeft me ooit uren aan een stuk blazen wijsgemaakt en pas de week erna terloops gezegd dat het allemaal gelogen was.'

Welk duo zich als eerste uit een alweer vernuftige themakamer weet te bevrijden, ontdekt de kijker op het scherm. Maar één ding is wél al zeker: het wordt een aflevering vol joints de culasse waarbij de vonken van de bougies springen. Om hun gasten toch proper huiswaarts te sturen, geven Mathias en Staf hen nog een grondige wasbeurt in een dolgedraaide carwash. Komen Jens, Jeroen, Stephanie en Francesco uiteindelijk proper uit dit avontuur? Of verslikken ze zich in een smerige olieput en wordt het voor één duo perte totale?

'Code van Coppens Unlocked': wegens succes verlengd tot eind januariLiefhebbers van het tv-programma kunnen zich sinds enkele weken ook zelf, in real life, wagen aan de raadsels van Mathias en Staf in 'Code van Coppens Unlocked'. Wegens succes worden de escape rooms in de Stadsfeestzaal in Antwerpen verlengd tot eind januari.

'Code van Coppens', zondag 4 december om 20.35 uur bij VTM.