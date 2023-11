Wat staat deze week op het menu in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gebakken pladijs met geroosterde spitskool en ansjovisdressing

Gebakken aardappelen, geroosterde spitskool, een romige dressing met ansjovis, spekkruimels en gebakken pladijs. Een topcombinatie waar je jong en oud gegarandeerd een plezier mee zal doen!



Dinsdag: Laksa met inktvis

Vandaag staat er een oosters geïnspireerde noedelsoep op het menu. De basis voor deze oriëntaalse snack is de laksa, een bouillon op basis van kruiden, pindakaas en kokosmelk. Kort gebakken inktvisreepjes en kort gegaarde groentjes zorgen voor een harmonieus resultaat.

Woensdag: Vijgentaart

Bakken in een handomdraai! Een super makkelijke taart met verse compote van vijgen en cakebeslag. Bel vrienden en familie voor een koffieklets en geniet ervan!

Donderdag: Stoofpot met kalkoen en Oude Geuze, gebakken worteltjes en kroketten

Er wordt nog eens goede oude, degelijke Dagelijkse kost gekookt, en nog wel met Oude Geuze! Niet voor niets een echt oerbier en dus fantastisch om mee aan de slag te gaan!

Vrijdag: Herfst minestrone met olijven-knoflookbrood

Bij het veranderen van de seizoenen veranderen ook de groenten, in bijvoorbeeld een minestronesoep. Een typisch Italiaanse groentesoep boordevol verse groenten. In dit geval op smaak gebracht met witte boontjes in tomatensaus. Om er een echte maaltijdsoep van te maken, serveert Jeroen ze met geroosterde broodjes met olijven-knoflookboter. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!