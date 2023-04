'Viva La Feta' krijgt Mia Doornaert over de vloer

Hoog bezoek op Sifnos! Want in de voorlaatste aflevering van 'Viva La Feta' is niemand minder dan Mia Doornaert te gast bij Jani en Otto-Jan.

In 2003 kreeg de voormalig journaliste de titel barones toegewezen door Koning Albert II vanwege haar journalistieke verdiensten. Nu is Mia vooral actief als columniste en is ze een veel gevraagde tafelgast in 'De Afspraak'.

Beide gastheren laten er geen gras over groeien en laten Mia meteen kennismaken met het charmante eiland. Na een verfrissende zwemsessie en een afmattende gymsessie neemt Otto-Jan haar mee voor een activiteit op maat van een 76-jarige barones: een wild tochtje met de speedboot op de Egeïsche Zee. Maar naast alle actie is er natuurlijk ook tijd voor gesprekken over het leven als barones, de liefde en een moederinstinct...

Otto-Jan: 'U wist nog niet dat Mia Doornaert gigantisch grote fan is van Jani Kazaltsis, graag hele nachten danst en dat bijna al haar vriendinnen ook mia heten? Wel, wij wisten dat ook nog niet.'

'Viva La Feta', maandag 24 april om 21.00 uur op Play4 en op GoPlay.