Streamz trekt alle registers open voor Valentijn

Op Streamz en Streamz Premium+ kijk je met Valentijn de leukste films en series over daten, relaties en stomende nachten.

'Ghost'

Vanaf 8 februari op Streamz

Bankier Sam Wheat (Patrick Swayze) wordt vermoord bij een overval, maar zijn geest is nog niet klaar om verder te gaan. Hij komt erachter dat zijn ongeluk toch niet zo'n toeval was als hij dacht. Sam heeft namelijk een bepaalde code waarmee veel geld kan worden verduisterd. Iets wat zijn corrupte zakenpartner koste wat het kost wil bemachtigen. Nu Sam dood is, heeft zijn collega het op Molly (Demi Moore) gemunt. Met behulp van een helderziende (Whoopi Goldberg) probeert hij Molly te waarschuwen en te beschermen, maar deze is niet zo makkelijk te overtuigen.

'Maybe I Do'

Vanaf 8 februari op Streamz Premium+

Michelle (Emma Roberts) en Allen (Luke Bracey) hebben een relatie. Ze besluiten hun ouders uit te nodigen om eindelijk eens af te spreken over het feit dat ze willen trouwen. Het blijkt dat Michelle's ouders (Diane Keaton en Richard Gere) en Allen's ouders (Susan Sarandon en William H. Macy) elkaar al goed kennen. Maar wat betekent dat voor hun relatie...

'Are You the One'

Vanaf 14 februari op Streamz

In het unieke datingprogramma ‘Are You the One?’ gaan twintig singles op zoek naar hun ideale partner. Maar voordat ze hun intrek nemen in de villa, namen ze deel aan verschillende compatibiliteitstesten en werden ze zorgvuldig aan elkaar gekoppeld op basis van gemeten data. De singles hebben dus al een match, maar het is nu aan hen om te weten te komen wie hun 'perfect match' tussen alle onbekenden is. Slagen ze daarin, dan deelt de hele groep een prijs van 1 miljoen dollar. Seizoen zes tot en met negen zijn volledig te bingen op Streamz.

'Billie vs Benjamin'

Te zien op Streamz

Billie en Benjamin ontmoeten elkaar wanneer ze allebei op vrijgezellenweekend – en dus verkleed – zijn. Ze lijken een match made in heaven. Tot een banale discussie de linkse ‘trut’ in Billie (Charlotte Timmers) en de rechtse ‘lul’ in Benjamin (Ward Kerremans) naar boven haalt. De verliefdheid tussen hen is groot, maar hun tegenstellingen dreigen al snel nog groter te worden. Herbekijk seizoen 1, want het nieuwe seizoen 2 staat al voor de deur!

'Exen'

Te zien op Streamz

Sinds Gilles (Bart Hollanders) zijn vriendin Yasmine (Serine Ayari) heeft leren kennen, is hij heel wat rustiger geworden. Hij heeft vaarwel gezegd aan zijn losbandige leventje en gaat binnen enkele maanden trouwen. Yasmine is 'the one'. Maar de aanloop naar het trouwfeest loopt niet helemaal zoals verwacht wanneer Gilles in de supermarkt zijn ex Inge (Eva Binon) tegen het lijf loopt en haar uit onwennigheid uitnodigt voor zijn trouwfeest… . Gilles' onhandigheidje zet een molen in gang waardoor de liefde tussen hem en Yasmine danig op de proef wordt gesteld.

'F*** You Very, Very Much'

Te zien op Streamz

Het is twee jaar later wanneer we An, Flo en Violet terugzien. Het studentikoze bestaan van An (Frances Lefebure) kabbelt weldadig voort tot er iets zeer onwenselijks gebeurt: ze wordt verliefd op Kopieboy (Flor Van Severen). Flo (Evelien Bosmans), ondertussen een bekende actrice, is met haar geliefde Kato (Violet Braeckman) op zoek naar de perfecte zaaddonor voor de perfecte baby. Violet (Daphne Wellens) blijkt gelukkig getrouwd met Joris (Jonas Geirnaert). Alle ondernemingslust die ze vroeger in haar affaire en alcoholverslaving stak, kanaliseert ze nu naar een voorbeeldig bestaan: ze is een healthfreak, drinkt niet meer en zit bij een kerkkoor. Herbekijk ook het eerste seizoen van 'F***ck You Very, Very Much'.

'Déjà Vu - Alles is Voorbestemd'

Te zien op Streamz



Deze reeks vertelt het aangrijpend liefdesverhaal en intiem psychologisch drama van Halim (Yassine Ouaich) die aan de start van zijn volwassen leven en carrière, de liefde van zijn leven Eva (Lauren Versnick) probeert terug te winnen. Sinds Eva hem heeft verlaten, heeft het leven geen zin meer. Tot Halim per toeval een bedrijf ontdekt dat hem in de mogelijkheid stelt om terug te keren in de tijd. Halim aarzelt niet en hij probeert niet alleen zijn relatie te redden, maar ook zijn advocatenkantoor en zijn disfunctionele familie.

'#hetisingewikkeld'

Te zien op Streamz

Lien (An Miller) en Peter (Ben Segers) hebben het allemaal: een goede baan, twee prachtige kinderen, toffe vrienden, een mooi huis en een kat. Maar de liefde is uitgedoofd, hun seksleven dood en de midlifecrisis klopt op de deur. Lien besluit om uit elkaar te gaan, maar zij en Peter krijgen het niet over hun hart om de kinderen wekelijks heen en weer te verhuizen. Daarom besluiten ze in hetzelfde huis te blijven wonen. Om de week slaapt de één in de kelder en de ander boven met de kinderen in huis. De twee seizoenen zijn volledig te zien op Streamz.

'Liefdestips aan Mezelf'

Te zien op Streamz

Na het plotse vertrek van haar moeder, moet Olivia (Gloria Monserez) verplicht intrekken bij haar pa (Jelle De Beule), een talkshow-presentator die zijn gezin kort na Olivia’s geboorte verliet. Bovendien krijgt ze daar nog een plusmoeder (Eva Kamanda) en –zus (Maïmouna Badjie) bovenop. De enige die Olivia’s gedachten wat kan verzetten is Max (Milton Riche), waar ze een zwak voor heeft. Maar hoe de fuck, weet ge of iemand u ook wil? En wanneer is dat dan 'liefde'? In de hoop om antwoorden te krijgen op die vragen, start Olivia een online onderzoek waarbij ze liefdestips verzamelt en uitprobeert. Maar hierdoor wordt ze al snel vooral met zichzelf geconfronteerd.

'Hiccups & Hookups'

Te zien op Streamz

De 39-jarige Vasudha (Lara Dutta) is een alleenstaande moeder die met haar tienerdochter Kay (Shinnova) intrekt bij haar broer Akhil (Pratiek Babbar) in Bengaluru's Jayanagar. Ze heeft haar man verlaten nadat hij haar bedroog en nu is ze op zoek naar een fysiek en mentaal contact op een datingapp genaamd Kechup die is ontwikkeld door Akhil, die op dezelfde app ook op zoek is naar dates. Deze luchthartige reeks vertelt over de verschillende aspecten van de hedendaagse relatiedynamiek en alles daaromheen.

'Everything I Know about Love'

Te zien op Streamz

Wanneer de twee beste vriendinnen Birdy (Bel Powley) en Maggie (Emma Appleton) voor het eerst gaan samenwonen, ontdekken ze het plezier van wonen in een wereldstad als Londen. Samen wagen ze zich aan nieuwe liefdes, slechte afspraakjes en hartzeer. Deze reek is een onverbloemd verslag over hoe je als jonge twintiger de eerste fase van volwassenheid en relaties kan overleven. 'Everything I Know About Love' is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Dolly Alderton.

'The L Word: Generation Q'

Te zien op Streamz

'The L Word: Generation Q' speelt zich tien jaar na de gebeurtenissen van de originele reeks af en volgt een ensemble van vrienden, waarvan de meerderheid lesbische vrouwen is. We volgen Bette Porter (Jennifer Beals), Shane McCutcheon (Kate Moennig) and Alice Pieszecki (Leisha Hailey) naast een nieuwe generatie van diverse LGBTQIA karakters die te maken krijgen met liefde, liefdesverdriet, seks, tegenslagen en successen in Los Angeles.

'And Just Like That'

Te zien op Streamz

Cocktails, feestjes en fashion statements! Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) en Charlotte (Kristin Davis) navigeren door een nieuw jaar vol verrassende uitdagingen. Carrie komt over haar verdriet heen, gaat opnieuw aan het daten en neemt afscheid van haar podcast. Miranda verhuist naar L.A. voor haar nieuwe liefde Ché. Charlotte zoekt een evenwicht tussen een nieuw carrièrepad en haar familieleven. Het eerste en tweede seizoen van 'And Just Like That' is te zien op Streamz. Weten wat er vooraf ging? Alle seizoenen van 'Sex and the City' zijn ook te bingen op Streamz.

'The Affair'

Te zien op Streamz

Noah (Dominic West) is een schoolleraar en schrijver in New York City die gelukkig getrouwd is, maar niet langer afhankelijk wil zijn van zijn rijke schoonvader. Alison (Ruth Wilson) is een jonge serveerster die haar leven en huwelijk na een tragedie probeert op te pikken. Gesitueerd in Montauk aan het randje van Long Island, ontvouwt het provocerende drama zich zowel vanuit het perspectief van de man als dat van de vrouw, gebruikmakend van de selectieve geheugens van beiden om het verhaal te vertellen. Alle vijf seizoenen van deze veelvuldig Golden Globe winnende reeks zijn te zien op Streamz.

'An Officer and a Gentleman'

Te zien op Streamz

Na de dood van zijn moeder besluit Zack Mayo (Richard Gere) zijn droom waar te maken en een officiersopleiding op de marinebasis van Port Rainier te volgen. Tijdens de bikkelharde opleiding sluit hij vriendschap met Sid Worley (David Keith), een jongen die in het leger zit om de familietraditie in ere te houden. Ze maken er kennis met Paula (Debra Winger) en Lynette (Lisa Blount), twee fabrieksarbeidsters die hopen een relatie te beginnen met een officier.

'How to Lose a Guy in 10 Days'

Te zien op Streamz

Als journalist voor het trendy tijdschrift Composure krijgt Andie Anderson (Kate Hudson) de opdracht om te onderzoeken hoe je van een man kunt afkomen… binnen 10 dagen! Andie's doelwit, de knappe vrijgezelle reclamejongen Benjamin Barry (Matthew McConaughey). Maar ook hij wil een opdracht binnenhalen en gaat tegelijkertijd een weddenschap aan met zijn collega's dat hij iedere willekeurige vrouw rond zijn vinger kan winden... binnen 10 dagen!

'No Strings Attached'

Te zien op Streamz

Emma (Natalie Portman) is een drukbezette arts die een schijnbaar perfecte regeling heeft getroffen met haar beste vriend Adam (Ashton Kutcher): een seksuele relatie zonder verplichtingen. Maar kunnen ze beste vrienden blijven wanneer hun relatie meer dreigt te worden?

'After'

Te zien op Streamz Premium+

Tessa Young (Josephine Langford) is een toegewijde student, een plichtsgetrouwe dochter en een loyale vriendin voor haar middelbare schoolvriendje. Ze leeft een gecontroleerd leven met een sterk gevoel van wie ze is en wie ze zou moeten zijn. Haar bewaakte wereld opent zich wanneer ze de mysterieuze Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) ontmoet. Met zijn warrige bruine haar, een verwaand Brits accent en overvloedige tatoeages is Hardin de wilde rebel die Tessa normaal zou vermijden. En dat doet ze - tot ze op een avond bij hem is en aangetrokken wordt door zijn magnetische energie. Ook de vervolgfilms 'After We Fell' en 'After We Collided' zijn te zien op Streamz Premium+.

'Love Again'

Te zien op Streamz Premium+

Terwijl Mira (Priyanka Chopra Jonas) rouwt om het overlijden van haar verloofde stuurt ze romantische sms'jes naar diens gsm-nummer. Dat het mobiele telefoonnummer opnieuw toegewezen is naar het werknummer van de journalist Rob Burns (Sam Heughan) is haar niet bekend. Rob is aangenaam verrast over de eerlijke berichtjes en wil deze vrouw leren kennen. Wanneer hij de kans krijgt om Celine Dion te ontmoeten vraagt hij haar hulp om Mira voor zich te winnen.

'A Love Song'

Te zien op Streamz Premium+

Faye (Dale Dickey) is met haar camper neergestreken bij een meer. Hier vist ze op haar eigen tempo, kookt ze en onderneemt ze pogingen om de radio aan de praat te krijgen. Stilaan wordt duidelijk dat de vrouw op iemand aan het wachten is. Die persoon blijkt een jeugdliefde te zijn die ze decennialang niet heeft gezien. Uiteindelijk komt Lito (Wes Studi) op zijn bestemming aan, ook hij is intussen weduwnaar. Samen halen ze herinneringen op.