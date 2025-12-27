'Paradise' in januari nieuw te zien op STAR Channel

Milk Inc. en andere topartiesten gaan in duet met de halve finalisten van 'The Masked Singer'
zaterdag 27 december 2025
Foto: © STAR Channel 2025

'Paradise' speelt zich af in een perfecte, rustige gemeenschap waar enkele van 's werelds meest vooraanstaande personen wonen. Maar wanneer een schokkende moord de rust verstoort, start een grootschalig onderzoek dat diep verborgen geheimen aan het licht brengt.

NIEUW
PARADISE


Terwijl de bewoners elkaar wantrouwen en niemand meer te vertrouwen lijkt, word je meegenomen in een meeslepend mysterie vol spanning, verraad en onverwachte wendingen.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 13 januari, elke dinsdag om 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
LIE TO ME S3

In het derde seizoen van 'Lie to Me' balanceert leugenexpert Cal Lightman op het randje tussen waarheid en chaos. Terwijl hij met zijn team de diepste geheimen van verdachten ontmaskert, wordt zijn eigen leven steeds complexer. Professionele grenzen vervagen, emoties lopen hoog op en Lightman’s zoektocht naar de waarheid dreigt hem alles te kosten.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 20 januari, elke woensdag om 21.30 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
HUDSON & REX S8

In het achtste seizoen van 'Hudson & Rex' krijgt het politieteam van St. John’s een frisse start met een nieuwe rechercheur aan het roer: Mark Hudson. Samen met de slimme speurhond Rex en het vertrouwde team stort hij zich op een reeks spannende en soms emotionele zaken, variërend van ontvoeringen tot misdaden.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 28 januari, elke woensdag om 20.35 uur op STAR Channel.

FILM ZATERDAG
HAPPY NEW MOVIE YEAR

Het nieuwe jaar trap je af met een reeks topfilms die je niet wilt missen! Elke zaterdag in januari staat er een nieuwe titel voor je klaar:

03 januari – The Secret Life of Walter Mitty
Een inspirerende avonturenfilm vol humor en dagdromen die werkelijkheid worden.

10 januari – Nightcrawler
Een duister spannende thriller over de jacht op het perfecte nieuwsitem.

17 januari – The Valet
Een heerlijke komedie waarin de liefde om de hoek komt kijken op de meest onverwachte manier.

24 januari – The Predator
Actie en adrenaline ten top wanneer de legendarische buitenaardse jager terugkeert.

31 januari – The Drop
Een misdaadthriller die je van begin tot eind in zijn greep houdt.

Kijk elke zaterdag om 21.00 uur op STAR Channel.


Persbericht STAR Channel
