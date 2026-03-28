Ontdek wat er in april op STAR Channel te zien is

De charmante oplichter Neal Caffrey ontsnapt uit een zwaarbewaakte gevangenis en wordt weer opgepakt door zijn aartsvijand, FBI-agent Peter Burke. Caffrey heeft niet veel keuze en stemt ermee in het bureau te helpen met het oppakken van andere ongrijpbare criminelen in ruil voor zijn vrijheid.

NIEUW

WHITE COLLAR S1

Maar al snel speelt hij een kat-en-muisspel met degenen die hem achter de tralies of dood willen.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 21 april, elke dinsdag vanaf 21.30 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

THE SECRET LIVES OF MORMON WIVES S2

De schandalige wereld van een groep vrouwlijke mormoonse influencers implodeert wanneer ze verstrikt raken in een seksschandaal dat de internationale krantenkoppen haalt. Hun gemeenschap is tot op het bot geschokt, waarbij geloof, vriendschap en reputaties op het spel komen te staan. Zal #Momtok in staat zijn om te overleven en de gevestigde orde het nakijken te geven, of zal deze groep uit de gratie vallen?

Kijk deze Disney+ serie vanaf 9 april, elke donderdag vanaf 21.30 uur te zien op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

BOB'S BURGERS S14

De serie draait om de familie Belcher – ouders Bob en Linda en hun drie kinderen, Tina, Gene en Louise – die een hamburgerrestaurant runnen en vaak allerlei avonturen beleven.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 12 april, elke zondag vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

SPECIAL

FILMZATERDAG

In april staat elke zaterdag een topfilm op de planning!

04-04 Black Swan

11-04 Flightplan

18-04 Glass

25-04 10 Glory Road

Elke zaterdag vanaf 20.00 uur op STAR Channel