Ontdek wat er in april op STAR Channel te zien is

zaterdag 28 maart 2026

De charmante oplichter Neal Caffrey ontsnapt uit een zwaarbewaakte gevangenis en wordt weer opgepakt door zijn aartsvijand, FBI-agent Peter Burke. Caffrey heeft niet veel keuze en stemt ermee in het bureau te helpen met het oppakken van andere ongrijpbare criminelen in ruil voor zijn vrijheid.

NIEUW
WHITE COLLAR S1


Maar al snel speelt hij een kat-en-muisspel met degenen die hem achter de tralies of dood willen.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 21 april, elke dinsdag vanaf 21.30 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
THE SECRET LIVES OF MORMON WIVES S2

De schandalige wereld van een groep vrouwlijke mormoonse influencers implodeert wanneer ze verstrikt raken in een seksschandaal dat de internationale krantenkoppen haalt. Hun gemeenschap is tot op het bot geschokt, waarbij geloof, vriendschap en reputaties op het spel komen te staan. Zal #Momtok in staat zijn om te overleven en de gevestigde orde het nakijken te geven, of zal deze groep uit de gratie vallen?

Kijk deze Disney+ serie vanaf 9 april, elke donderdag vanaf 21.30 uur te zien op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
BOB'S BURGERS S14

De serie draait om de familie Belcher – ouders Bob en Linda en hun drie kinderen, Tina, Gene en Louise – die een hamburgerrestaurant runnen en vaak allerlei avonturen beleven.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 12 april, elke zondag vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

SPECIAL
FILMZATERDAG

In april staat elke zaterdag een topfilm op de planning!
04-04 Black Swan
11-04 Flightplan
18-04 Glass
25-04 10 Glory Road

Elke zaterdag vanaf 20.00 uur op STAR Channel


Persbericht STAR Channel
Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Boomer' (VRT 1)

Jan merkt dat Roos ineens anders is: vrolijk, lief voor haar broer en opvallend zelfverzekerd. JP en Julie maken zich ook zorgen, en Jan raakt steeds meer in de war. Wat zit er echt achter haar plotselinge verandering, en hoe moet hij omgaan met alles wat hij ontdekt?

'Boomer', om 20.50 uur op VRT 1.

