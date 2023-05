Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben

In 'Moon Girl and Devil Dinosaur' maak je kennis met het 13-jarige meisje, Lunella Lafayette, ook wel bekend als het slimste meisje ter wereld.

Nadat ze per ongeluk een tien ton wegende T-Rex, Devil Dinosaur, in het hedendaagse New York City heeft gebracht via een Tijdvortex, werkt het duo samen om de Lower East Side van de stad te beschermen tegen gevaar. Ze maken korte metten met verschillende boeven, werken de boosaardige Beyonder tegen, en worstelen ook nog met de verwachtingen van het gezinsleven, school, dinosaurusverzorging en superheld zijn.

Vanaf 8 mei, elke maandag t.e.m. vrijdag om 16.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

GROEN IN DE GROTE STAD

Volg de doldwaze avonturen van de 10 jarige Cricket Groen. Een vrolijke en ondeugende plattelandsjongen die met zijn knotsgekke familie naar de grote stad verhuist. Door Cricket's aanstekelijke enthousiasme maakt hij de meest epische dingen mee en verovert hij de harten van zijn nieuwe stadsgenoten!

Vanaf 1 mei, elke maandag t.e.m. vrijdag om 18.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

HAMSTER EN GRIETJE

Grietje Grant-Gomez en haar hamster ‘Hamster’ krijgen superkrachten van aliens en de grote verantwoordelijkheid om ‘helden op aarde’ te zijn! Grietje’s tienerbroer Kevin is overgeslagen door de aliens en blijft een ‘vriend van superhelden’. Hij is echter vaak de hersens achter iedere missie! Terwijl Hamster & Grietje hun identiteit geheim proberen te houden, redden ze de wereld van de ene na de andere superboef!

Vanaf 29 mei, elke maandag t.e.m. vrijdag om 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SUMMER CAMP

Lou heeft Kamp Kikiwaka overgenomen van Emma, Ravi en Zuri Ross. Met het voor haar kenmerkende enthousiasme bereidt ze zich voor op haar nieuwe taken als kampbeheerder. Ze wordt herenigd met kampeerders Destiny, Finn en Matteo en maakt kennis met nieuwe gezichten, waaronder begeleider Noah, een enthousiaste acteur uit Hollywood; Ava, een doortastende begeleidster uit de grote stad; en Gwen, een excentrieke kampeerster die het haar hele leven zonder moderne snufjes heeft moeten doen. Met deze verzameling kampeerders en begeleiders gaat iedereen een fantastische zomer tegemoet!

Vanaf 14 mei, elke zondag vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE SERIE

STAR WARS: JONGE JEDI AVONTUREN

De Jonge Jedi knallen met spannende avonturen door het heelal. Ze bestuderen de manieren van de force, leren de melkweg kennen en helpen burgers en wezens in nood. De Jonge Jedi leren steeds meer waardevolle vaardigheden om uiteindelijk een volwaardige Jedi te worden.

Vanaf 4 mei, elke zaterdag en zondag om 8.30 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Marvel's Spidey en zijn Geweldige Vriendjes vertelt het verhaal van Peter Parker, Miles Morales en Gwen Stacy, die samen Team Spidey vormen en op heldhaftige avonturen gaan om de stad te beschermen.

Vanaf 22 mei, maandag t.e.m. vrijdag om 8.00 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PJ MASKS

Overdag leven Greg, Connor en Amaya een gewoon leven, ze zijn vrienden, buren en klasgenoten. Maar ‘s avonds activeren ze hun armbanden, die verbonden zijn met de pyjama’s, en worden ze: De Pyjamahelden. Ze krijgen speciale krachten om de stad te beschermen van de schurken. Het dierenamulet van Greg (Gekko) zorgt dat hij op muren kan lopen en blijft overal stevig aan vastkleven. De superkracht van Connor (Catboy) maakt hem supersnel en Amaya (Owlette) kan kilometers ver kijken vanuit de lucht. Vanuit het hoofdkantoor gaan ze op avonturen, stoppen ze slechterikken en verslaan ze schurken.

Vanaf 27 mei, elke zaterdag om 17.30 uur op Disney Junior.

MICKEY MORNINGS

Elke ochtend de leukste series, zoals 'Mickey Mouse Funhouse', 'Bluey' en 'Alice’s Wonderland Bakkerij'.

Elke maandag t.e.m. vrijdagochtend de leukste series op Disney Junior.