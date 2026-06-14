Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Ontdek de zomerprogrammering van de Proximus-zenders

zondag 14 juni 2026

Deze zomer zetten de Proximus-zenders volop in op verhalen van bij ons. Zo volg je Amber en Michiel in een bijzonder intense periode in hun leven. Je duikt samen met Eric Goens in 50 jaar Memorial-geschiedenis, en in 'Doorverteld ontdek je verhalen over België die je waarschijnlijk nog niet kende (maar wel had willen kennen).

En ook muziek mag niet ontbreken: 'Play That Song' is terug met 12 weken vol muzikale energie, gebracht door Maksim Stojanac, Katja Retsin en Sverre Denis.


Films, veel films
Proximus blijft ook stevig investeren in Belgische cinema, en dat zie je deze zomer op het scherm. Verwacht: Belgische film à volonté, aangevuld met sterke premières zoals 'The Housemaid' en 'One Life' met Anthony Hopkins.

Series om in te verdwijnen
Ook serieliefhebbers komen ruimschoots aan hun trekken. Denk aan 'Scrublands', een duister verhaal dat begint met een priester en een geweer (altijd een veelbelovende combinatie), en eindigt in totale ontwrichting. Daarnaast is er het exclusieve derde seizoen van de Nederlandse hit 'Sleepers', en internationale toppers zoals 'Malpractice' en 'Human Error', gebaseerd op waargebeurde feiten.

Te bekijken op Pickx+ en Pickx Crime (kanaal 69).

Pride, zichtbaarder dan ooit
In tijden waarin de LGBTQ+ community onder druk staat, blijft Proximus bewust zichtbaar ondersteunen. Zo zenden ze opnieuw de Antwerp Pride live uit op 8 augustus, met Evy Gruyaert.

Nieuw dit jaar: ook de World Pride in Amsterdam op 1 augustus, voor alle Pickx-kijkers via Proximus Showcase (kanaal 11). Tussen beide events brengt Pickx+ een volledige Pride week, met films, series en documentaires, waaronder de veelbesproken Darklands-documentaire in Belgische tv-première.

Pickx+ op kanaal 13, Proximus Showcase, kanaal 11 en Pickx Crime, kanaal 69.

Ook interessant
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht Pickx+
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Medisch Centrum West' - seizoen 2 (VTM)

Luna en Kyra gaan de strijd aan. Ingrid maakt zich zorgen om een patiënte met onverklaarbare buikpijn. Milo belandt in een hachelijke situatie en kan zijn ziekte niet langer verborgen houden.

'Medisch Centrum West', om 21.05 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 19:25
    Sportweekend
    20:00
    Het weer
  • 18:40
    Sporza: FIFA WK Voetbal 2026
    21:10
    Het weer
  • 19:20
    Helden
    19:30
    De regels van Floor
  • 19:00
    VTM Nieuws
    19:45
    Het Weer
  • 19:00
    World Cup of Darts 2026
    22:50
    Overtreders
  • 19:10
    How I Met Your Mother
    20:35
    Ghostbusters
  • 18:40
    All New Traffic Cops
    22:30
    Crash
  • 18:55
    ER
    00:40
    Suits
  • 19:25
    Drie mannen onder een dak
    20:30
    SUPER 50
  • 18:55
    Stukken van mensen
    20:00
    Chateau Meiland La Dolce Vita
  • 18:35
    Criminal Minds
    20:25
    CIA
  • 19:05
    3rd Rock From the Sun
    20:35
    Lara Croft: Tomb Raider
  • 18:55
    Komen Eten
    20:35
    Celebrity MasterChef Vlaanderen
  • 18:40
    Killer at the Crime Scene
    20:30
    The Speedboat Killer: The Killing of Charlotte Brown
  • 19:17
    Alle Zaken op een Rijtje
    19:36
    Video Experience Day 2026
  • 19:20
    Wonen
    19:39
    Publireportage
  • 19:10
    Loïc zot van koken weekmenu
    20:00
    Vanavond bij ons
  • 18:55
    Return to Paradise
    20:00
    Wild Cherry
  • 19:00
    The Resident
    20:00
    Family Guy
  • 18:50
    NOS FIFA WK Voetbal 2026
    21:10
    NOS WK Avond
  • 19:15
    Vroege Vogels
    20:00
    NOS Journaal 20.00 uur
  • 19:20
    Helden van de Galaxy
    19:45
    3 Op Reis