Ontdek de zomerprogrammering van de Proximus-zenders
Deze zomer zetten de Proximus-zenders volop in op verhalen van bij ons. Zo volg je Amber en Michiel in een bijzonder intense periode in hun leven. Je duikt samen met Eric Goens in 50 jaar Memorial-geschiedenis, en in 'Doorverteld ontdek je verhalen over België die je waarschijnlijk nog niet kende (maar wel had willen kennen).
En ook muziek mag niet ontbreken: 'Play That Song' is terug met 12 weken vol muzikale energie, gebracht door Maksim Stojanac, Katja Retsin en Sverre Denis.
Films, veel films
Proximus blijft ook stevig investeren in Belgische cinema, en dat zie je deze zomer op het scherm. Verwacht: Belgische film à volonté, aangevuld met sterke premières zoals 'The Housemaid' en 'One Life' met Anthony Hopkins.
Series om in te verdwijnen
Ook serieliefhebbers komen ruimschoots aan hun trekken. Denk aan 'Scrublands', een duister verhaal dat begint met een priester en een geweer (altijd een veelbelovende combinatie), en eindigt in totale ontwrichting. Daarnaast is er het exclusieve derde seizoen van de Nederlandse hit 'Sleepers', en internationale toppers zoals 'Malpractice' en 'Human Error', gebaseerd op waargebeurde feiten.
Te bekijken op Pickx+ en Pickx Crime (kanaal 69).
Pride, zichtbaarder dan ooit
In tijden waarin de LGBTQ+ community onder druk staat, blijft Proximus bewust zichtbaar ondersteunen. Zo zenden ze opnieuw de Antwerp Pride live uit op 8 augustus, met Evy Gruyaert.
Nieuw dit jaar: ook de World Pride in Amsterdam op 1 augustus, voor alle Pickx-kijkers via Proximus Showcase (kanaal 11). Tussen beide events brengt Pickx+ een volledige Pride week, met films, series en documentaires, waaronder de veelbesproken Darklands-documentaire in Belgische tv-première.
Pickx+ op kanaal 13, Proximus Showcase, kanaal 11 en Pickx Crime, kanaal 69.
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