Zoete triomfen en bittere teleurstellingen in 'The Great British Bake Off'

'The Great British Bake Off' is terug: de bekende witte tent staat weer opgesteld in Welford Park's betoverende tuinen. Onder de scherpe blikken van Paul Hollywood en Prue Leith - met hun genadeloze uitdagingen - moeten twaalf nieuwe bakkers hun kunsten bewijzen.

Alison Hammond en Noel Fielding leiden hen door een rollercoaster van zoete triomfen en bittere teleurstellingen.

Aflevering 1: Cakeweek

De serie wordt afgetrapt met cakeweek, de eerste kans voor de nieuwe bakkers om de juryleden te overtuigen met hun creaties. Bij de signatuuropdracht is dat een cakerol met een inlegpatroon. Vervolgens liggen onder de geruite doek al de ingrediënten klaar voor de eerste technische opdracht: fondant fantasieën. Met een extra uitdaging, de bakkers moeten zelf de smaak en het recept bedenken. Tot slot vraagt de showstopperopdracht de bakkers de jury te imponeren met een ‘landschapstaart’. Wie wordt de eerste meesterbakker en wie moet als eerste de tent verlaten?

Aflevering 2: Koekweek

Het is koekweek. Als de signatuuropdracht krijgen de deelnemers van Prue en Paul de taak om het beste ‘snijd- en bakkoekje’ te maken. Daarna wacht het klassieke chocolade hobnob koekje - Brits havermoutkoekje - als technische opdracht. Tot slot is het tijd voor een spectaculaire koekjestijdcapsule. De bakkers creëren hun favoriete herinneringen, helemaal van koekjes. Drie opdrachten; wie blijft en wie valt onder de druk?

'The Great British Bake Off', vanaf maandag 15 juni om 15.50 uur bij MAX op NPO 1.