Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
'Florentina' neemt je opnieuw mee in een week vol verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.
Maandag 15 juni 2026 - aflevering 93
Florentina en Nick voelen de spanning in hun relatie hangen en ook de relatie van Claire en Sami gaat naar een hoger niveau. Wes weet niet hoe hij om moet gaan met Lucy's nieuws. De notaris heeft belangrijk nieuws voor Fifi.
Dinsdag 16 juni 2026 - aflevering 94
Florentina worstelt nog steeds met de relatie tussen Sami en Claire. Ondertussen bereidt ze zich voor op haar pitch voor Carter. Fifi probeert zijn hart open te stellen, terwijl Justin zijn job als gezelschapsjongen verderzet.
Woensdag 17 juni 2026 - aflevering 95
Florentina en Nadia stellen de kledinglijn voor aan Carter. Willem doet er alles aan om de relatie tussen Manon en Justin te saboteren. Charlie helpt Steph bij het ontwikkelen van haar act en Sami en Claire hun relatie niet langer hoeven te verbergen.
Donderdag 18 juni 2026 - aflevering 96
Charlie geeft Flo een nuttig advies. Fifi stelt Florentina voor om een paar speciale gasten uit te nodigen voor de herdenking van Harry. Willem zorgt ervoor dat Justin in nauwe schoentjes komt te zitten, terwijl Steph een heel speciale vraag heeft voor Charlie.
'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 20.00 uur op VTM.
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