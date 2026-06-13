Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
CAMILLE, Metejoor en Gert & James: eerste artiesten voor 'Tien Om Te Zien' zijn bekend
Kijkcijfers: woensdag 10 juni 2026

Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 13 juni 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

'Florentina' neemt je opnieuw mee in een week vol verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.

Maandag 15  juni 2026 - aflevering 93
Florentina en Nick voelen de spanning in hun relatie hangen en ook de relatie van Claire en Sami gaat naar een hoger niveau. Wes weet niet hoe hij om moet gaan met Lucy's nieuws. De notaris heeft belangrijk nieuws voor Fifi.


Dinsdag 16 juni 2026 - aflevering 94
Florentina worstelt nog steeds met de relatie tussen Sami en Claire. Ondertussen bereidt ze zich voor op haar pitch voor Carter. Fifi probeert zijn hart open te stellen, terwijl Justin zijn job als gezelschapsjongen verderzet.

Woensdag 17 juni 2026 - aflevering 95
Florentina en Nadia stellen de kledinglijn voor aan Carter. Willem doet er alles aan om de relatie tussen Manon en Justin te saboteren. Charlie helpt Steph bij het ontwikkelen van haar act en Sami en Claire hun relatie niet langer hoeven te verbergen.

Donderdag 18 juni 2026 - aflevering 96
Charlie geeft Flo een nuttig advies. Fifi stelt Florentina voor om een paar speciale gasten uit te nodigen voor de herdenking van Harry. Willem zorgt ervoor dat Justin in nauwe schoentjes komt te zitten, terwijl Steph een heel speciale vraag heeft voor Charlie.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Florentina op tv
Zondag 14 juni om 14u25  »
VTM
De relatie tussen Florentina en Nick doet snel de ronde en motiveert Sami om zelf ook een stap te zetten. Terwijl ook Charlie de liefde terugvindt, lijkt het tussen Justin en Manon fout te lopen.
Zondag 14 juni om 14u55  »
VTM
Nadia maakt kennis met Nick en Claire dropt een nieuwtje waar Florentina niet goed van is. Justin krijgt het voorstel om naar bed te gaan met een klant, en Willem komt te weten dat Justin als gezelschapsjongen werkt.
Zondag 14 juni om 15u30  »
VTM
Florentina wil de deskundige mening van Steph over de kledinglijn, maar die mening is niet wat ze verwacht had. Nadia is absoluut niet akkoord met de relatie van Claire en Sami.
Zondag 14 juni om 16u00  »
VTM
Met de hulp van Steph probeert Florentina toch haar eigen stempel te drukken op de kledinglijn. Sami doet een pleidooi voor zijn relatie met Claire bij Nadia, die de relatie nog altijd tegenwerkt.
Maandag 15 juni om 20u00  »
VTM
Florentina en Nick voelen de spanning in hun relatie hangen. Steph probeert haar verhaal te claimen op het podium en Claire en Sami's relatie gaat naar een hoger niveau.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
Ook interessant
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
CAMILLE, Metejoor en Gert & James: eerste artiesten voor 'Tien Om Te Zien' zijn bekend
Kijkcijfers: woensdag 10 juni 2026

Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over De Mensen
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Zonen van Van As' (foto: VTM - Â© DPG Media 2020)

Frakke en zijn ploeg moeten met zwaar materiaal door een maïsveld om een beek te saneren, tot onvrede van de eigenaar. Intussen moet het aquarium van Eddy uit het hoofdkantoor. Bambi en Belinda nemen die taak op zich, maar dat blijkt lastiger dan gedacht.

'De zonen van Van As', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:30
    Recht op recht
    14:30
    Dierendokters 24/7
  • 10:00
    Lentebeelden
    17:10
    Jamie Cooks the Mediterranean
  • 14:10
    Timbalo
    14:15
    Ellie de olifant
  • 13:35
    Chicago Fire
    16:20
    I Can See Your Voice
  • 13:00
    World Cup of Darts 2026
    17:10
    Foute Vrienden Australië
  • 13:45
    Departure
    14:40
    Bridget Jones's Baby
  • 13:00
    Geen uitzending
    14:55
    Airwolf
  • 09:05
    Geen uitzending
    15:45
    La Brea
  • 10:00
    Joe
    15:00
    Geen uitzending
  • 13:45
    Friends
    14:45
    Huizenjagers
  • 13:30
    Fire Country
    14:20
    NCIS
  • 13:45
    Two and a Half Men
    15:40
    Formule 1
  • 13:40
    Property Brothers
    16:25
    Chateau Meiland: En Route
  • 13:40
    Snapped
    17:00
    World's Most Evil Killers
  • 14:10
    Video Experience Day 2026
    14:15
    AG Car Repair days
  • 14:00
    Vitamine 55
    15:55
    De Classics van MENTpopradio
  • 13:45
    De Garde van Gert
    14:15
    Meat Timon
  • 13:25
    Midsomer Murders
    15:25
    Miss Scarlet
  • 13:45
    Below Deck Mediterranean
    18:05
    White Collar
  • 14:00
    Keuringsdienst van Waarde
    14:30
    NOS Sport: Tennis Libéma Open 2026
  • 13:50
    Meldpunt Actueel
    14:20
    MAX Maakt Mogelijk Helpt
  • 14:10
    De Dodelijkste 60
    14:40
    The Unreal
Verwante artikels