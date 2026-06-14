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Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 14 juni 2026

Stel je voor: je woont aan zee, je wandelt elke dag naar het strand en de zon schijnt er bijna altijd. Dat klinkt als een droom, en dat is precies het leven dat de inwoners van Summer Bay lijken te leiden. Maar achter die idyllische façade schuilt meer. Want ook in dit kleine kustdorp zijn er dagelijkse zorgen, geheimen en de nodige portie drama. Lees hier elke week onze preview van Home and Away.

Maandag 15 juni 2026 – aflevering 8594
Justin heeft het zwaar, maar besluit samen met Leah Theo's gitaar te schenken. Tane en Jo plannen een date, maar Tane wordt opgehouden door David, die net belangrijk nieuws heeft ontvangen.


Dinsdag 16 juni 2026 – aflevering 8595
Sonny vergezelt Remi terwijl hij van optreden naar optreden gaat om talent te scouten. Tane beëindigt abrupt zijn date met Jo. Levi vertrouwt Bree toe dat hij al een tijdje niets meer van Mackenzie heeft gehoord.

Woensdag 17 juni 2026 – aflevering 8596
Bree berispt Levi. Eden en Abigail bespreken Mackenzies aanhoudende afwezigheid. Levi wordt naar huis gestuurd, waarna Cash hem moet arresteren. Alf maakt zich zorgen over Marilyn, die het eethuis alleen moeten runnen.

Donderdag 18 juni 2026 – aflevering 8597
Harper nodigt Cash uit voor het avondeten, maar Tane komt te laat. Bree treft Marilyn misselijk aan en zorgt ervoor dat ze iets eet. Lacey vraagt Leah om samen Theo's verjaardag te herdenken, maar zij wijst haar botweg af.

Vrijdag 19 juni 2026 – aflevering 8598
Mackenzie is terug, maar wil alleen praten over Levi's arrestatie. Tane vertelt Jo wat David hem heeft toevertrouwd en zij stemt ermee in hun relatie geheim te houden. David regelt een lunch ter nagedachtenis aan Theo.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

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