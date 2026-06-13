Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

In 'Thuis' staat er deze week weer heel wat te gebeuren. Met nieuwe ontwikkelingen en boeiende momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Thuis' is elke werkdag te zien op VRT 1 en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken.

Maandag 15 juni 2026 – aflevering 6100

Tom en Marianne vallen van de ene verbazing in de andere. Marie kan Andreas niet meer bereiken en is ongerust. Dat kan wel eens helemaal terecht zijn deze keer. Peter krijgt een nieuwe opdracht in zijn schoot geworpen. Een vraag na het zien van deze aflevering? Check watwat.be/thuis-serie voor meer info over jongerenthema's uit de soap.

Dinsdag 16 juni 2026 – aflevering 6101

Frank krijgt Tim over de vloer en meent hem te kunnen helpen met extra informatie. Het schuldgevoel van Femke is groot en zij onderneemt actie. Tom maakt het gezellig thuis al loopt het helemaal in het honderd en komt hij zelf in gevaar.

Woensdag 17 juni 2026 – aflevering 6102

Cézar wil alle plooien gladstrijken en onderneemt actie. Christine merkt dat het niet goed gaat met Jaan en slaat alarm en dat blijkt geen seconde te vroeg. Thilly neemt een berekend risico.

Donderdag 18 juni 2026 – aflevering 6103

Alsof alles wat er met Jaan aan de hand is, nog niet genoeg is, krijgen Christine en Peter nog een grote tegenvaller te verwerken. Ook voor Therese wordt het een moeilijke dag. Het humeur van Sunny wordt door Rosa helemaal onderuitgehaald.

Vrijdag 19 juni 2026 – aflevering 6104

Marie probeert haar gedachten te verzetten maar het slechte nieuws blijft maar komen. Rosa springt tegen haar zin in voor Femke al krijgt de avond voor die laatste een wrange nasmaak. Cézar moet een belangrijke keuze maken en wil dat niet alleen doen.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 19.45 uur op VRT 1.

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