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Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 13 juni 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Deze week staat er opnieuw heel wat te gebeuren in 'Familie'. Met nieuwe ontwikkelingen en onverwachte momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Familie' is elke werkdag te zien en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken.

Maandag 15 juni 2026 - aflevering 7906
Mieke en Rudi weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen. Ze past zijn advies toe in haar bespreking met Samira. Véronique is woest.


Dinsdag 16 juni 2026 - aflevering 7907
Sylvia heeft een appartement gevonden. Véronique vraagt zich af of Lars nog gevoelens voor haar heeft. Mieke merkt dat haar tablet verdwenen is.

Woensdag 17 juni 2026 - aflevering 7908
Lars zit in zak en as. Rube weet hoe hij zijn gedachten kan verzetten. Véronique ruikt onraad en confronteert Mieke. Cédric wil dat Simon hem vertelt over Kjell.

Donderdag 18 juni 2026 - aflevering 7909
Cédric spreekt af met Charlie. Jan waarschuwt Claudine en Kiki voor een foute levering die zal aankomen. Stefanie zet dankzij Benny een nieuwe stap in haar onderzoek.

Vrijdag 19 juni 2026 - aflevering 7910
Louise wil niet dat Rube Stefanie helpt met haar onderzoek. Albert heeft verontrustend nieuws. Een gezellige avond van Véronique en Mathias neemt plots een onverwachte wending.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.35 uur op VTM.

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Dinsdag 16 juni om 07u30  »
NPO 2
Maandag 15 juni om 11u45  »
VTM
Rube en Stefanie worden van de ene ontdekking naar de andere gesleept. Mieke probeert de brokken te lijmen met Samira. Louise eist dat Mathias haar 24/7 op de hoogte houdt van Victor.
Maandag 15 juni om 13u40  »
VTM
Jelle krijgt examenvragen doorgestuurd. Samira ontdekt de leugens van Benny en gaat de confrontatie aan. Rudi heeft de nacht doorgebracht bij Wolff & Bos. Hij wordt door Veronique naar huis gestuurd. Jan krijgt verontrustend nieuws.
Maandag 15 juni om 20u35  »
VTM
Mieke en Rudi weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen. Ze past zijn advies toe in haar bespreking met Samira. V?ronique is woest.
Dinsdag 16 juni om 11u45  »
VTM
Mieke en Rudi weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen. Ze past zijn advies toe in haar bespreking met Samira. V?ronique is woest.

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Frakke en zijn ploeg moeten met zwaar materiaal door een maïsveld om een beek te saneren, tot onvrede van de eigenaar. Intussen moet het aquarium van Eddy uit het hoofdkantoor. Bambi en Belinda nemen die taak op zich, maar dat blijkt lastiger dan gedacht.

'De zonen van Van As', om 19.55 uur op VTM.

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