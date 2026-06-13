Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Deze week staat er opnieuw heel wat te gebeuren in 'Familie'. Met nieuwe ontwikkelingen en onverwachte momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Familie' is elke werkdag te zien en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken.

Maandag 15 juni 2026 - aflevering 7906

Mieke en Rudi weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen. Ze past zijn advies toe in haar bespreking met Samira. Véronique is woest.



Dinsdag 16 juni 2026 - aflevering 7907

Sylvia heeft een appartement gevonden. Véronique vraagt zich af of Lars nog gevoelens voor haar heeft. Mieke merkt dat haar tablet verdwenen is.

Woensdag 17 juni 2026 - aflevering 7908

Lars zit in zak en as. Rube weet hoe hij zijn gedachten kan verzetten. Véronique ruikt onraad en confronteert Mieke. Cédric wil dat Simon hem vertelt over Kjell.

Donderdag 18 juni 2026 - aflevering 7909

Cédric spreekt af met Charlie. Jan waarschuwt Claudine en Kiki voor een foute levering die zal aankomen. Stefanie zet dankzij Benny een nieuwe stap in haar onderzoek.

Vrijdag 19 juni 2026 - aflevering 7910

Louise wil niet dat Rube Stefanie helpt met haar onderzoek. Albert heeft verontrustend nieuws. Een gezellige avond van Véronique en Mathias neemt plots een onverwachte wending.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.35 uur op VTM.

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