'Dagelijkse Kost' sluit het seizoen in schoonheid af aan de Belgische kust

'Dagelijkse Kost' en Jeroen Meus kijken al uit naar de zomer. Vanaf maandag verruilt Jeroen zijn Leuvense keuken voor de frisse zeelucht.

Om het seizoen feestelijk af te sluiten, trekt 'Dagelijkse Kost' naar Nieuwpoort. Van 15 tot 26 juni kookt Jeroen aan onze Belgische kust en serveert hij heerlijke zomerse gerechten die je meteen in vakantiemodus brengen, met onder andere zeetong, tomaat-garnaal en een speciale Noordzee vol-au-vent.

Maandag: Lahmacun dürüm met uiensla en looksaus

Opgerolde en gebakken snack met gehakt en tomaat, fijngesneden uiensalade met opgelegde pepers en verse looksaus.

Dinsdag: Zeetong met beurre blanc van citroen en gebakken aardappelen met zeekraal

Gegrilde zeetong, blanke botersaus met hazelnootboter, citroen en peterselie, en Ratte du Touquet-aardappelen met zeekraal.

Woensdag: Aardappeltortilla met gebakken ui en salade met groene asperges

Spaanse aardappeltaart met ui en een groene salade met asperges.

Donderdag: Gemarineerde ananas met vanille-ijs en sabayon van piña colada

Op de BBQ gegrilde ananas, vers hoeve-ijs en luchtige sabayon met kokos, ananas en rum.

Vrijdag: Noordzee vol-au-vent met asperges

Videe met pladijs, kabeljauw en grijze garnalen, afgewerkt met asperges en een bladerdeegkoekje.

'Dagelijkse Kust', van maandag 15 tot en met vrijdag 26 juni elke weekdag rond 18.10 uur op VRT 1 en VRT MAX.