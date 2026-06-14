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'Dagelijkse Kost' sluit het seizoen in schoonheid af aan de Belgische kust

zondag 14 juni 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

'Dagelijkse Kost' en Jeroen Meus kijken al uit naar de zomer. Vanaf maandag verruilt Jeroen zijn Leuvense keuken voor de frisse zeelucht.

Om het seizoen feestelijk af te sluiten, trekt 'Dagelijkse Kost' naar Nieuwpoort. Van 15 tot 26 juni kookt Jeroen aan onze Belgische kust en serveert hij heerlijke zomerse gerechten die je meteen in vakantiemodus brengen, met onder andere zeetong, tomaat-garnaal en een speciale Noordzee vol-au-vent.


Maandag: Lahmacun dürüm met uiensla en looksaus
Opgerolde en gebakken snack met gehakt en tomaat, fijngesneden uiensalade met opgelegde pepers en verse looksaus.

Dinsdag: Zeetong met beurre blanc van citroen en gebakken aardappelen met zeekraal
Gegrilde zeetong, blanke botersaus met hazelnootboter, citroen en peterselie, en Ratte du Touquet-aardappelen met zeekraal.

Woensdag: Aardappeltortilla met gebakken ui en salade met groene asperges
Spaanse aardappeltaart met ui en een groene salade met asperges.

Donderdag: Gemarineerde ananas met vanille-ijs en sabayon van piña colada
Op de BBQ gegrilde ananas, vers hoeve-ijs en luchtige sabayon met kokos, ananas en rum.

Vrijdag: Noordzee vol-au-vent met asperges
Videe met pladijs, kabeljauw en grijze garnalen, afgewerkt met asperges en een bladerdeegkoekje.

'Dagelijkse Kust', van maandag 15 tot en met vrijdag 26 juni elke weekdag rond 18.10 uur op VRT 1 en VRT MAX.


Dagelijkse kost op tv
Zondag 14 juni om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 15 juni om 12u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 15 juni om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 16 juni om 12u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 16 juni om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
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