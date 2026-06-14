Maandag in 'Close Up': Kho Liang Ie, ontwerper van zijn tijd

De meubels van de Nederlandse interieurarchitect en industrieel designer Kho Liang Ie zijn nog altijd geliefd. Hij ontwierp onder meer meubels voor het internationale designlabel Artifort, kantoortuinen en het vooruitstrevende interieur van Schiphol.

De van oorsprong Indonesische Kho Liang Ie had een heldere en minimalistische stijl die warme en vrijheid oproept. Vanaf de jaren '50 tot aan zijn vroegtijdige dood in 1975 was hij van onschatbare waarde voor de samenwerking tussen ontwerpers en de industrie. In de documentaire ontdekt zijn zoon Eng Bo hoe groot de invloed van zijn vader nog steeds is in de wereld van design.

'Close Up: Kho Liang Ie - ontwerper van zijn tijd', maandag 15 juni om 22.45 uur bij AVROTROS op NPO 2.

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