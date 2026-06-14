Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Maandag in 'Close Up': Kho Liang Ie, ontwerper van zijn tijd

zondag 14 juni 2026

De meubels van de Nederlandse interieurarchitect en industrieel designer Kho Liang Ie zijn nog altijd geliefd. Hij ontwierp onder meer meubels voor het internationale designlabel Artifort, kantoortuinen en het vooruitstrevende interieur van Schiphol.

De van oorsprong Indonesische Kho Liang Ie had een heldere en minimalistische stijl die warme en vrijheid oproept. Vanaf de jaren '50 tot aan zijn vroegtijdige dood in 1975 was hij van onschatbare waarde voor de samenwerking tussen ontwerpers en de industrie. In de documentaire ontdekt zijn zoon Eng Bo hoe groot de invloed van zijn vader nog steeds is in de wereld van design.


'Close Up: Kho Liang Ie - ontwerper van zijn tijd', maandag 15 juni om 22.45 uur bij AVROTROS op NPO 2.

Ook interessant
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Medisch Centrum West' - seizoen 2 (VTM)

Luna en Kyra gaan de strijd aan. Ingrid maakt zich zorgen om een patiënte met onverklaarbare buikpijn. Milo belandt in een hachelijke situatie en kan zijn ziekte niet langer verborgen houden.

'Medisch Centrum West', om 21.05 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 15:45
    Sporza: Tour Auvergne - Rhône-Alpes
    17:10
    Sporza: Basketbal
  • 08:00
    Lentebeelden
    17:00
    The Canary Islands
  • 16:30
    Engel
    18:00
    Ket & Doc
  • 16:40
    Wie zoekt die wint
    17:45
    Hoe zal ik het zeggen?
  • 13:00
    World Cup of Darts 2026
    17:05
    Foute Vrienden Australië
  • 16:55
    How I Met Your Mother
    20:35
    Ghostbusters
  • 16:50
    All New Traffic Cops
    22:30
    Crash
  • 16:25
    ER
    00:40
    Suits
  • 16:45
    SOS Piet
    19:25
    Drie mannen onder een dak
  • 16:50
    Stukken van mensen
    20:00
    Chateau Meiland La Dolce Vita
  • 16:50
    Criminal Minds
    20:25
    CIA
  • 16:35
    3rd Rock From the Sun
    20:35
    Lara Croft: Tomb Raider
  • 16:30
    Next Level Chef
    17:20
    Komen Eten
  • 16:55
    Killer at the Crime Scene
    20:30
    The Speedboat Killer: The Killing of Charlotte Brown
  • 16:53
    Video Experience Day 2026
    16:58
    AG Car Repair days
  • 16:49
    De ambachter
    17:00
    Play That Song
  • 16:35
    Guillaume's Paris
  • 16:15
    The Good Ship Murder
    17:05
    Murdoch Mysteries
  • 16:30
    Law & Order: Special Victims Unit
    19:00
    The Resident
  • 16:20
    NOS Studio Sport Live
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 16:49
    Socutera
    17:00
    NOS Journaal 17.00 uur
  • 16:50
    Klaas Kan Alles Kort
    17:05
    Topdoks