'Niveau 4 Brussel Zuid' kijkt binnen in de dispatching van de zone

Aflevering zeven van 'Niveau 4' geeft een unieke inkijk in het kloppend hart van de politiezone Brussel Zuid: dispatching. Hier lopen alle oproepen binnen en wordt de hele politiezone met een wijdvertakt netwerk aan camera's in de gaten gehouden.

De dispatching is van levensbelang om elke interventie in goede banen te leiden. De meldkamer krijgt zo’n 110.000 oproepen per jaar, dat zijn er meer dan 300 per dag.

Steven, hoofdinspecteur dispatching, krijgt een verontrustend telefoontje binnen. Er heeft iemand de 112 gebeld met de boodschap 'Kom snel' en erna meteen ingehaakt. Er worden twee ploegen opgetrommeld die op zoek gaan naar de beller. Eens ter plaatse blijken het twee jonge meisjes te zijn die belaagd werden door een groepje jongeren. Door de goede wisselwerking tussen dispatching en de ploegen in het veld worden de daders vrijwel meteen ingerekend.

Inspecteurs Daan en Virginie zijn opgeroepen voor een diefstal aan het Zuidstation. De daders zijn welbekend bij de politie. Het is een groepje daklozen dat dagelijks voor overlast zorgt in de buurt van het station. Deze keer zouden ze een telefoon hebben gestolen. Al snel wordt de gestolen telefoon teruggevonden en overhandigd aan de rechtmatige eigenaar, maar dan blijkt het toch niet zo’n eenvoudige interventie te worden. Verschillende daklozen bemoeien zich met de zaak en beginnen hevig te discussiëren met de agenten. Verwijten en middelvingers vliegen hen rond te oren. Wat bij aanvang een banale interventie leek te zijn, mondt uit in een twee uur durend toneelstuk waarbij vier arrestaties worden uitgevoerd.

'Niveau 4 Brussel-Zuid', dinsdag 17 oktober om 22.35 uur op Play4 en op GoPlay.