Maak kennis met Sabrina en Peter in een nieuwe aflevering van 'Don't Worry Be Happy'

In een nieuwe aflevering van 'Don't Worry Be Happy' maken we kennis met Sabrina en Peter. In Kontich begint Sabrina met haar dochters, Lavinia, Anacksu en Marmara aan de dag.

Sabrina is een alleenstaande mama. Vroeger baatte Sabrina een crèche uit. Maar na 9 jaar belandde ze in een burn-out en liep haar huwelijk spaak. De crèche werd gesloten en plots had Sabrina geen inkomen meer. Dankzij haar ouders kon ze met haar drie dochters terecht in een gezellig huisje in Kontich. Met haar goed draaiende zaak moest Sabrina vroeger niet nadenken over haar uitgaven. Vandaag is dat anders en heeft ze geleerd hoe ze met minder minstens even gelukkig kan zijn. Sabrina: 'Je wordt heel dankbaar als je moeilijkheden hebt ondervonden.'

Peter is een moderne nomade en woont gratis in een historisch pand in Brugge. Vroeger werkte hij als zelfstandig aannemer tot hij besliste om te stoppen met werken voor geld. Zijn doel: leven van giften en van wat de mensen hem schenken. Hij leeft inmiddels al 10 jaar zonder inkomen, werd geschrapt uit het bevolkingsregister en zijn identiteitskaart werd geblokkeerd. Peter leeft zonder verwarming, met een minimum aan elektriciteit én op blote voeten. ​ Mensen kunnen bij hem hun gebruikte spullen achterlaten die hij dan verkoopt in zijn ecoliving winkel.

'Don't Worry Be Happy', dinsdag 30 april om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.