Dinsdag in 'Durf te Vragen': 'Wil je niet gewoon liever een vrouw zijn?'

Dragqueens zijn helemaal in. Ze verkopen zalen uit en maken bekroonde tv-series zoals de wereldberoemde Amerikaanse show 'RuPaul's Drag Race', die ook een Belgische versie kreeg.

La Tash, Mauve Lux, Vanessa van Cartier, Puki Harana, Dina Price, Selina Pearl en Faux Katya nemen allemaal plaats op de stoel van Durf te vragen om hun ongezouten antwoorden te geven op gedurfde vragen. Loop jij thuis ook zo rond? Wil je niet gewoon liever een vrouw zijn? Waar blijf je met je penis?

Siska leert dansen op hoge hakken bij Mikael of Puki Harana. La Tash nodigt haar uit om te zetelen in de jury bij de voorrondes van de Miss Hessenhuis-verkiezing, een dragqueen-wedstrijd.

De getuigen

Dilton - Dina Price - 30 jaar - Aarschot

Tijdens de week is Dilton student in het volwassenonderwijs, in het weekend ontpopt hij zich tot Dina Price en doet hij tal van optredens. Zijn voorliefde voor drag begon op zijn zeventiende toen hij werkte in het Kruidvat: hij moest er aan de make-up afdeling staan en begon te experimenteren. Dina Price was geboren. Als dragqueen kan hij zich helemaal uitleven en hoopt hij wat meer diversiteit in de scene te brengen.

Matthias - La Tash - 32 jaar - Antwerpen

Op zondagavond heeft La Tash een vaste afspraak in het Hessenhuis in Antwerpen waar ze haar eigen show heeft. Tijdens de week is La Tash Matthias en werkt hij als steward bij Brussels Airlines. La Tash is een echte comedyqueen en niet op haar mond gevallen, maar als ze mensen beledigt dan doet ze dat altijd met respect, zegt ze zelf. La Tash is voor Matthias geen alter ego, ze is een verlengde van hemzelf.

Theo - Mauve Lux - 30 jaar - Gent

Theo is 30 jaar en werkt deeltijds als interieurvormgever en deeltijds als dragqueen. Die doet al 6 jaar aan drag en heeft een drag house in Gent met hun vrienden: House of Lux. Het startte allemaal toen Theo RuPaul's Dragrace zag. Het is echt een passie geworden en die is blij dat die van diens passie voor een deel hun beroep heeft kunnen maken. Voor Theo, want die is non-binair, is het een mogelijkheid om vrouwelijkheid te uiten.

Evelien - Faux Katya - 34 jaar - Berlijn

Evelien werkt halftijds als TV-recensente en halftijds in de horeca. Ze woont in Berlijn en komt af en toe nog naar België. Rond de periode dat ze naar Berlijn is verhuisd, ontstond er daar een dragking-collectief. Ze woonde een paar shows bij en was meteen verkocht. Het ging er niet zozeer om de hoge pruiken of de karikaturale figuren maar meer over identiteit en seksualiteit. Faux Katya is voor Evelien een uitlaatklep, het onvoorwaardelijk jezelf kunnen zijn en wegduiken in een personage.

Mikael - Puki Harana - 26 jaar - Brussel

Mikael is 26 jaar en combineert een job als barista met een job als drag, model en choreograaf. Ze is een artistiek type die leeft voor de creativiteit. Door drag en het hele wereldje dat erbij hoort, is Mikael veel meer zelfzeker geworden. Het voelde een beetje als thuiskomen. Ze is geen showqueen met de dramatische pruiken en over the top make-up. Mikael ziet het als een compliment als mannen twijfelen of die nu een man of vrouw is.

Jonas - Selina Pearl - 36 jaar - Wetteren

Jonas is in het dagelijkse leven leerkracht in het vijfde en zesde middelbaar. Als Selina Pearl heeft ze haar eigen showgroep, Les Filles de Malines, waar zij leading lady is. Ze heeft ongeveer 100 tot 150 shows per jaar. Ondertussen zit ze al 15 jaar in het dragqueen-vak. Het is haar allergrootste passie, anders zou ze het ook niet volhouden. Jonas omschrijft Selina als een uitvergroting van zijn eigen persoonlijkheid.

Vanessa - Vanessa van Cartier - 42 jaar - Gent

Vanessa van Cartier is een professionele glamourqueen, drag is haar hele leven. Ze won al verschillende wedstrijden waaronder Dragrace in Nederland. Ze treedt op in Amsterdam in de dragshow maar heeft ook verschillende gastoptredens in België en in het buitenland. Vanessa is een transvrouw. Ze voelt zich op en top vrouw. Drag is zuurstof voor haar, het heeft ervoor gezorgd dat ze de persoon kon worden die ze vandaag is.

