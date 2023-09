'Niveau 4' beleeft helse nieuwjaarsnacht van Brussel-Zuid

Zo'n 180 agenten maken zich klaar voor de drukste nacht van het jaar: de overgang van oud naar nieuw. De menukaart is gekend: Vuurwerk in alle mogelijke richtingen, auto's en vuilnisbakken in lichterlaaie en verbaal én fysiek geweld.

Het kat-en-muisspel tussen jongeren en ordediensten op oudejaarsnacht is intussen een jaarlijkse, trieste traditie geworden. Ambulanciers, brandweerlui én agenten krijgen het vaak zwaar te verduren en worden bekogeld langs alle kanten. Elk jaar vallen er verschillende gewonden. En ook dit jaar steekt Nieuwjaar het vuur aan de lont in Brussel-Zuid.

Een man is op een stelling aan een appartementsgebouw geklommen en dreigt ermee te springen. Brandweer, ziekenwagen en politie komen ter plaatse en er wordt een perimeter ingesteld om de tientallen nieuwsgierigen op afstand te houden. Inspecteur Marnix klautert tien verdiepingen omhoog om tot bij de man te geraken, maar die moet er niet van weten. Er wordt een onderhandelaar opgetrommeld, maar de man in kwestie lijkt amper interesse te hebben in een gesprek.

Inspecteur Marc krijgt een onrustwekkende oproep van intrafamiliaal geweld binnen. Een man is voor z’n voordeur zijn vrouw en pasgeboren baby te lijf gegaan. Eens binnen treffen de agenten een huilende moeder en het kind aan, maar de dronken man is zich van geen kwaad bewust. Na een uitgebreid gesprek slaagt inspecteur Marc erin om de gemoederen te bedaren. Maar als hij niet veel later dezelfde oproep op hetzelfde adres binnenkrijgt, is de maat vol voor hem en wordt de dronkaard meegepakt naar het politiebureau.

Nog voor dag en dauw wordt er een grootschalige politieactie opgezet in een groot drugsdossier. Er worden maar liefst zeven huiszoekingen uitgevoerd. Rechercheur Jelle trekt samen met de speciale eenheden richting een magazijn waar zich mogelijks een grote cannabisplantage bevindt. Het gebouw wordt helemaal uitgekamd en dat werpt zijn vruchten af. Er worden maar liefst 1400 planten gevonden met een straatwaarde van ongeveer 400.000 euro.

