Kat Kerkhofs over 'voetbalpensioen' van haar man Dries Mertens in 'Sergio Over De Grens'

Deze week vergezelt Sergio Herman Dries Mertens in Instanbul, de huidige woonplaats van de voetballer. Samen verkennen ze de culinaire hoogtepunten van de wereldstad, terwijl Sergio een kijkje krijgt in het dagelijkse leven van Dries, inclusief de voorbereidingen voor een belangrijke voetbalwedstrijd.

Op matchday gaat Sergio samen met Kat Kerkhofs en zoontje Ciro naar de wedstrijd van het jaar kijken.

Tijdens een zenuwslopende autorit naar het stadion praten Sergio en Kat openhartig over haar leven als voetbalvrouw. 'Ik vind het leuk dat voetbal Dries zijn passie is, maar het is niet mijn grootste passie. Het is het werk van mijn man, maar je beseft niet hoezeer het ook jouw leven zo hard beïnvloedt. Met de verhuizing uit Napels besefte ik opnieuw hoezeer die balsport mijn hele leven bepaalt. Je kan het vergelijken met liefdesverdriet. Het is lang geleden dat ik zoveel pijn heb gehad, maar ik begreep ook waarom we moesten vertrekken. We leiden dit leven de carrière van Dries, dat is de deal totdat hij stopt. Ik zet het geluk van mijn man nog altijd boven onze woonplaats. Maar soms botst het wel, want ik heb ook mijn eigen dromen en zou soms meer willen doen maar zolang we met ons drie zijn, is overal thuis', vertelt Kat. 'Ik vraag me wel af hoe het zal zijn als Dries stopt. Hij heeft deze passie al sinds zijn vier jaar. Dat moet toch een zwart gaat zijn als hij stopt? Hij beweert dat hij ernaar uitkijkt, maar dat moet toch moeilijk zijn Als hij speelt, scanderen 60.000 mensen zijn naam. Dat kan ik niet zomaar compenseren.'

'Sergio Over De Grens', dinsdag 30 januari om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.