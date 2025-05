Jens Dendoncker doorbreekt het stilzwijgen over zijn eetgewoontes in 'Viva La Feta'

Comedian en presentator Jens Dendoncker mag de komende 48u komen uitblazen op Sifnos. En uitblazen zal hij zeker doen, want bij aankomst vertelt de West-Vlaming dat hij geen korte broeken of zwemshorts heeft meegenomen naar het zonovergoten eiland.

Otto-Jan biedt hem een selectie van verschillende shorts aan waaruit Jens - tot verbazing van Jani - een felblauwe sponzen short kiest. "Het is zeker al 15 jaar geleden dat ik nog een korte broek heb gedragen", geeft hij toe. Jens bekent al snel dat hij een moeilijke eter is: "Olijven en tomaten zijn niet bepaald mijn ding. Ik heb me laten vertellen dat dat nogal problematisch is in Griekenland." En ook dat kan Jani, die net een Griekse pasta met tomaat heeft gemaakt, nauwelijks geloven.



"Ik vind dat echt supererg", vertelt Jens over zijn eetgedrag. "Ik kan het soms gewoon niet. Lang geleden, toen ik één van de eerste keren bij mijn schoonouders van mijn destijds liefje op bezoek was, werd er een grote pan met kikkerbillen op tafel gezet. Als enige heb ik toen een boterham met choco gegeten terwijl de rest aan het smikkelen was van de kikkerbillen. Ik had echt gehoopt dat ik er inmiddels beter in was geworden, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat er tussen mijn zestien jaar en nu op dat vlak niet zoveel geëvolueerd is."



'Viva La Feta', woensdag 21 mei om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.

Kijk hier alvast de preview: