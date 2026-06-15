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'Dagelijkse Kost' sluit het seizoen in schoonheid af aan de Belgische kust

Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'

maandag 15 juni 2026
Foto: AVROTROS - © Mark Uyl 2026

In het opsporingsprogramma 'Opsporing Verzocht' worden vanavond beelden getoond van twee inbraken op 17 en 23 december bij juweliers in Sneek en Emmeloord. De daders manipuleerden daarbij op afstand de rolluiken waarmee beide zaken waren beveiligd.

De politie waarschuwt voor deze nieuwe truc. Ook bij een juwelier in Hengelo werd een inbraak gepleegd waarbij het rolluik op afstand leek te worden bediend. Bij alle drie de misdrijven is een Volkswagen Golf R betrokken. Mogelijk gaat het om eenzelfde groep daders, die voor een zeer groot bedrag aan sieraden heeft buitgemaakt.


Politie opent speciaal telefoonnummer rond gewelddadige overval op 96-jarige inwoner van Almere
Op woensdag 12 november werd een 96-jarige weduwnaar ernstig mishandeld in zijn huis aan de  Lotusbloemweg in Almere. Zijn zoon vertelt vanavond hoe het daarna steeds slechter ging met zijn vader. Hij verloor zijn levenslust, kreeg een hersenbloeding en overleed drie maanden later. De laatste maanden van zijn leven waren mede door de overval een lijdensweg. Vanavond nieuwe beelden van de twee verdachten en meer informatie over het speciale telefoonnummer van het Team Criminele Inlichtingen die hopelijk tot gouden tips gaan leiden.

Verder beelden rond onder andere:

- een zeer brutale diefstal in een tankshop in Tilburg;
- een steekincident in Rotterdam;
- een gewapende overval in Odiliapeel.

Ook geeft de politie een update rond het onderzoek naar een dagenlange ontvoering van een 37-jarige man vanuit Pernis. Vorige week werden voor het eerst details en beelden rond deze ontvoering openbaar gemaakt in de uitzending. Naast tientallen tips zijn er belangrijke ontwikkelingen in dit onderzoek.

'Opsporing Verzocht', maandag 15 juni om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Maandag 15 juni om 21u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 16 juni om 13u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Maandag 22 juni om 21u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 23 juni om 13u20  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
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Wanneer een jongeman geëxecuteerd op straat wordt gevonden en een tweede slachtoffer in de buurt wordt neergeschoten, doen rechercheurs er alles aan om de gevaarlijke schutter op te sporen voordat hij opnieuw iemand doodt.

'The First 48', om 20.35 uur op Play Actie.

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