Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'

In het opsporingsprogramma 'Opsporing Verzocht' worden vanavond beelden getoond van twee inbraken op 17 en 23 december bij juweliers in Sneek en Emmeloord. De daders manipuleerden daarbij op afstand de rolluiken waarmee beide zaken waren beveiligd.

De politie waarschuwt voor deze nieuwe truc. Ook bij een juwelier in Hengelo werd een inbraak gepleegd waarbij het rolluik op afstand leek te worden bediend. Bij alle drie de misdrijven is een Volkswagen Golf R betrokken. Mogelijk gaat het om eenzelfde groep daders, die voor een zeer groot bedrag aan sieraden heeft buitgemaakt.

Politie opent speciaal telefoonnummer rond gewelddadige overval op 96-jarige inwoner van Almere

Op woensdag 12 november werd een 96-jarige weduwnaar ernstig mishandeld in zijn huis aan de Lotusbloemweg in Almere. Zijn zoon vertelt vanavond hoe het daarna steeds slechter ging met zijn vader. Hij verloor zijn levenslust, kreeg een hersenbloeding en overleed drie maanden later. De laatste maanden van zijn leven waren mede door de overval een lijdensweg. Vanavond nieuwe beelden van de twee verdachten en meer informatie over het speciale telefoonnummer van het Team Criminele Inlichtingen die hopelijk tot gouden tips gaan leiden.

Verder beelden rond onder andere:

- een zeer brutale diefstal in een tankshop in Tilburg;

- een steekincident in Rotterdam;

- een gewapende overval in Odiliapeel.

Ook geeft de politie een update rond het onderzoek naar een dagenlange ontvoering van een 37-jarige man vanuit Pernis. Vorige week werden voor het eerst details en beelden rond deze ontvoering openbaar gemaakt in de uitzending. Naast tientallen tips zijn er belangrijke ontwikkelingen in dit onderzoek.

'Opsporing Verzocht', maandag 15 juni om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.