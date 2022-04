Instortingsgevaar in Antwerpen? Verbouwing van slaapkamers niet zonder risico in 'Huis Gemaakt'

De zes 'Huis Gemaakt'-koppels kregen van jurylid Cerina en werfleider Johny officieel groen licht om aan de slaapkamers te beginnen. Vanaf dinsdag 26 april is het ieder voor zich, want alleen wie de beste slaapkamer aflevert blijft in de wedstrijd.

Juryleden Gert, Cerina en Hadisa zullen elke slaapkamer beoordelen en punten geven voor duurzaamheid, haalbaarheid en creativiteit. De koppels werken ‘hun’ slaapkamer tot in de puntjes af. Althans, dat is toch de bedoeling. De deadline is echter strak en onvoorziene problemen steken de kop op. Vooral in Antwerpen, waar Cedric & Anaïs plots de verantwoordelijkheid voor het hele huis in handen krijgen…

Cedric & Anaïs willen de deuropening naar de dressing vergroten, maar het oude pand is niet akkoord met die beslissing. Wanneer Cedric nietsvermoedend het muurtje begint uit te kappen dreigt er plots instortingsgevaar. 'Heel het huis staat op het spel nu', aldus Cedric. 'Door een heel stom muurtje kan heel de voorkant instorten. De verantwoordelijkheid van het huis ligt nu in onze handen.' Cedric belt meteen het noodnummer: werfleider Johny. Lien & Melvin beseffen niet dat hun droom misschien op instorten staat. Zij gaan tijdens het interieurshoppen op zoek naar kunst met de grote K om hun slaapkamer een duidelijke stempel te geven. Het koppel mikt alvast op exclusief Yves Klein-blauw als accentkleur.

In Beringen zetten Younes & Eline alles op alles in de slaapkamer die ze voor dochtertje Lena afwerken. Zij mag zelf jury spelen en het juiste design voor haar kamer kiezen. Younes & Eline staan er vanaf nu alleen voor en moeten een tandje bijsteken. Terwijl Eline haar beste pleisterskills bovenhaalt wordt Younes bevoegd voor… het uitspoelen van de emmer. En dat is niet naar zijn zin. In de kamer ernaast zijn de muren al niet meer blanco. Het pronkstuk van Melanie & Didier wordt een prachtige, maar loodzware deur. En die moet eerst naar boven gehesen worden.

In Boortmeerbeek heerst een competitief sfeertje. Alexia & Emiel mikken op een aparte dressing en dus moeten er profielen voor de tussenwand komen. 'We moeten een bom van een kamer maken', aldus Alexia. Ines & Seb willen hun bom van een kamer onder het schuine dak inrichten. Maar dat blijkt al snel een grote uitdaging te zijn. Bovendien doet Ines plots een ontdekking die wel eens nefast kan zijn voor de sfeer…

'Huis Gemaakt', dinsdag 26 april om 20.35 uur op VTM.