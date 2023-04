Het is liefdesweek in 'Junior Bake Off Vlaanderen'

Het leven door een roze bril: Liefdesweek in de baktent Bij Bake Off zijn we fan van de liefde en dat vieren we in deze derde aflevering met als thema 'Love is in the Air'.

Hoe staat het met het liefdesleven van onze bakkers? Zijn ze al verliefd geweest? Hebben ze een relatie? Of zijn ze happy single?

Vorige week verlieten Thomas en Eva helaas de tent. Nog 6 bakkers hunkeren in deze aflevering met heel hun hart naar de titel van beste bakker. Sam is de enige jongen die overblijft in de tent en mist zijn vriend Thomas. Philine glundert, want zij is jarig en er wordt voor haar gezongen.

Voor de technische proef vraagt Jeroom om roze brilkoekjes te bakken. Hiervoor moeten de bakkers suikerharten breken. Maar hebben ze zelf al eens een gebroken hart gehad? Of al eens een hart gebroken? Sam is alvast in een romantische mood en bakt een verjaardagsei voor Philine in zijn overgebleven tijd. Suzanne focust zich op haar eigen brilkoekjes, want vorige week was ze laatste en vandaag wil ze minstens een plaats naar voren.

Wie liefde zegt, zegt chocolade. De bakkers maken een chocoladespektakel voor iemand die ze heel graag zien, mét een verrassing aan de binnenkant. Maar de hitte maakt het voor de bakkers extra moeilijk.

Louise bakt voor haar hondje Odiel. Hij is als een kleine broer voor haar 'hij zegt niets terug en dus kan ik hem vertrouwen.' Fien bakt een taart voor haar mama en eert haar stiefpapa. Hij overleed 2 jaar geleden aan kanker en dat was een moeilijke periode. Of ze nu beste bakker wordt of niet: mama is al trots. 'Ik ben van plan mijn moment te pakken en er echt iets moois van te maken', legt Fien uit.

Terwijl de chocolade door de tent vliegt bespreken ze hun liefdesleven met Jeroom. Philine deelt haar beeld van de ideale man, Suzanne voelt de liefde bij vrienden, familie en huisdieren en Sam houdt van discretie: 'Ik heb geen relaties en je mag niet dieper in mijn privéleven kijken.' ​

De jury proeft de liefde die de bakkers in hun chocoladespektakels hebben gestoken, maar welke bakker blijft er achter met liefdesverdriet?

'Junior Bake Off', zaterdag 15 april om 20.15 uur op Play4 en GoPlay.