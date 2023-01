'Factcheckers' maakt special rond geld

Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken zijn volop bezig met het vierde seizoen van 'Factcheckers', maar begin dit voorjaar brengen ze al een special van 'Factcheckers' die volledig rond geld draait. Want Vlaanderens bekende feitencheckers kregen bij de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer heel wat kijkersvragen en -suggesties binnen.

In deze financieel zware tijden waren onderwerpen over geldzaken een terugkerend thema daarbij.

Precies daarom besloten de 'Factcheckers' om uitzonderlijk, nog voor de start van het vierde seizoen, een aflevering volledig aan dit thema te wijden. Op 18 januari keren Britt, Jan en Thomas dus kort terug om te onderzoeken wat er klopt van de vele berichten, beweringen en weetjes die we ook over onze financiën dagelijks over ons heen krijgen.

Hoe gemakkelijk kan je een extra spaarcent bijverdienen? Hoe gewiekst gaan sommige online kredietverstrekkers te werk? Zijn juweliers wel altijd eerlijk bij het aankopen van je oude juwelen? Op deze vragen probeert het trio een antwoord te vinden in de geldspecial van 'Factcheckers'. En om die antwoorden te vinden, gaan ze zelf bijklussen, trekken ze undercover met een juwelenkistje naar goudopkopers en komen ze terecht in een wespennest van online oplichting.

Een extra spaarpotje aanleggen

Factcheck: je kan gemakkelijk een stevige cent bijverdienen

In deze dure tijden krijgen heel wat mensen het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat heel wat Vlamingen een bijbaantje nemen of zoeken naar een manier om thuis na de uren nog wat extra (spaar)centen te verdienen. Als we het internet mogen geloven, is zo’n extra bron van inkomsten vaak eenvoudig en snel verdiend. Maar klopt dit wel? Wordt een en ander niet te rooskleurig voorgesteld?

Jan, Britt en Thomas nemen de proef op de som en testen enkele van de meest gesuggereerde, opvallende en simpele manieren om aan extra geld te komen. Jan gaat onder andere bijklussen als tuinman en probeert als docent Nederlands wat bij te verdienen. Britt helpt als flexijobber in een bakkerij en wordt hondenuitlater. En Thomas checkt of het echt zo simpel is om vanuit je luie zetel geld te verdienen door online enquêtes in te vullen.

Jan Van Looveren: 'In ons onderzoek zijn we de gekste dingen tegengekomen. Er zijn manieren van bijverdienen waar ik werkelijk nog ​ nooit over gehoord had… of toch zeker niet dacht dat ze hier ook bij ons zouden bestaan. Zo ontdekte ik dat je tegen betaling wildvreemden kan huren als 'vriend'. Het lijkt een typisch Japans fenomeen, maar ook hier kan je blijkbaar op deze manier nieuwe vrienden maken... tegen betaling.'

Als het te mooi klinkt om waar te zijn...

Factcheck: sommige 'kredietverleners' ​ doen er alles aan om je op te lichten

Wie moeite heeft om de rekeningen te betalen of geconfronteerd wordt met hoge rentevoeten, kan een akkoord sluiten met de bank over de hypotheekaflossing of gaat op zoek naar de voordeligste leenformules. En het is dan dat je moet uitkijken bij welke kredietverlener je dat doet. Want er zijn blijkbaar heel wat malafide kredietverleners actief op het internet. De tijd dat dit soort oplichters op goed geluk en soms ook wat amateuristisch slachtoffers probeerden te maken, lijkt voorbij. Want als de 'Factcheckers' mogen afgaan op wat online circuleert, zouden zogenaamde internetscammers steeds doortrapter te werk gaan. Precies dat zoekt Thomas uit.

Thomas botst op internationale netwerken, ontdekt verschillende vormen van identiteitsfraude, adresfraude en btw-fraude en komt in een heus oplichters-wespennest terecht.

Thomas Vanderveken: 'Op een bepaald moment had ik het gevoel dat ik in de scammerswereld geseind stond als gemakkelijk slachtoffer. Je kan het zo gek niet bedenken of het werd wel geprobeerd om mij in de val te lokken om mijn geld te kunnen aftroggelen.'

Malafide juweliers proberen gouden zaken te doen in moeilijke tijden

Factcheck: de opkoop van goud verloopt niet altijd eerlijk

Om het einde van de maand te halen of dure energiefacturen te kunnen betalen, verkopen meer en meer mensen hun oude juwelen of geërfde sieraden. Maar volgens verschillende krantenartikelen ga je daarvoor best niet zomaar langs bij de eerste de beste goudopkoper of juwelier. Sommigen zouden immers profiteren van de situatie door oneerlijke prijzen te bieden voor de juwelen. Britt en Jan sturen twee redacteurs undercover, met een juwelenkoffertje in de hand, naar verschillende juweliers om na te gaan wat hier precies van aan is.

Britt Van Marsenille: 'Je gaat ervan uit dat een juwelier betrouwbaar is als je er je juwelen laat schatten. Toch hebben we ontdekt dat het gewicht van onze juwelen van winkel tot winkel nogal verschilde. En er zijn nog veel meer dingen aan het licht gekomen waar ik echt van ben geschrokken.'

Hoeveel Britt, Jan en Thomas hebben bijverdiend, of Thomas de malafide kredietverleners heeft ontmaskerd en welke prijs er geboden werd voor de juwelen van Britt kom je te weten in de geldspecial van 'Factcheckers' op woensdag 18 januari om 20.40 uur op Eén.

'Factcheckers: geldspecial', woensdag 18 januari om 20.40 uur op Eén en VRT MAX.