Elien, Leen of Annelore: wie pakte in het holst van de nacht haar koffers en vertrok bij koeienboer Stef?

Op zondag 2 april pakken twee vrouwen hun koffers in 'Boer zkt Vrouw': frambozenboer Kevin staat voor een nieuw keuzemoment en moet Jana, Elke of Heidi teleurstellen.

En op de boerderij van koeienboer Stef, besloot één van de dames stiekem zelf te vertrekken, in het holst van de nacht. Wie vertrok huiswaarts, en vooral: waarom?

Stef werd wakker met een kater. Een spreekwoordelijke dan toch. 'Goeiemorgen Stef, even om te zeggen dat ik naar huis ben. Ik had gehoopt je nog te zien omdat ik dacht dat je om 5 uur op ging zijn. Dikke merci dat ik erbij mocht zijn en voor de warme ontvangst. Het was een toffe ervaring die ik nooit meer ga vergeten. Blijf vooral jezelf he, je bent perfect zoals je bent. Geniet er nog van! Xxx.' Dat is niét het sms’je dat je bij het ontwaken wil lezen. Veeboer Stef begrijpt er werkelijk niets van en piekert zich suf.

Ook frambozenboer Kevin heeft moeite om zijn vrouwen te doorgronden. Jana blijft zijn aandacht op allerlei manieren vragen, en dat zorgt voor frustraties bij Heidi en Elke. 'Jana doet er alles aan om Kevin op te eisen. En hij trapt erin. Hij trapt er constant in', klinkt het bij Elke. Kevin probeert de gemoederen te bedaren maar vrouwen blijken toch best een moeilijke materie te zijn. Na een namiddag samen met de meisjes, spreken Kevins ouders hun voorkeur uit. Benieuwd of hun advies hun zoon zal helpen tijdens het beslissingsmoment dat voor de deur staat die avond.

Wie niet meer moet kiezen, is Raphaël. Hij moet zijn aandacht nog maar op 1 vrouw vestigen: Jasha. Raphaël staat te popelen om samen op romantisch weekend naar Knokke te vertrekken: 'Ik ben er 100% zeker van dat, als dit allemaal lukt, Jasha en ik een geweldige toekomst tegemoet gaan. Dat denk ik écht.' Worden zijn verwachtingen ingelost?

En terwijl koeienboer Jef de hulp van zijn vrienden inschakelt om te ontdekken wie het best bij hem past, valt Cathy in zwijm voor Björn. Althans, toch al voor zijn torso. Cathy beloofde de winnaar van een ludieke tractorrace immers een massage, en belofte maakt schuld. Wie er het hardst geniet van de activiteit, Björn of Cathy, is maar zeer de vraag. 'Björn heeft echt een heel mooi lichaam. De vrouw die het dan niet warm krijgt, moet nog uitgevonden worden denk ik. Ik kon niet zo goed meer nadenken. Het enige wat nog uit m’n mond kwam, was ‘amai’ en ‘voila’', lacht Cathy.

Blote basten, rode kaken, een keuzemoment en een onverwacht vertrek: dit en nog veel meer in een nieuwe aflevering van 'Boer zkt Vrouw' op zondag 2 april om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.