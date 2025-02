Eerste realitychecks in 'Huis Gemaakt': 'Toen begon de horror…'

In de tweede aflevering van 'Huis Gemaakt', om 20.40 uur bij VTM, krijgen de laatste vier koppels hun pand voor het eerst te zien.

Terwijl de werken in Mechelen en Lummen al op kruissnelheid zitten, moet voor Meaghan & Manu en Soumaya & Eros in Haasdonk en voor Axelle & Seppe en Luca & Sarvar in Nieuwpoort alles nog beginnen. Terwijl ze de panden ontdekken, zijn daar ook meteen de eerste realitychecks… En ook hen wacht een eerste, pittige opdracht: in slechts één week tijd moeten ze hun maquette omtoveren tot hun ultieme mini-droomhuis. Maar tussen droom en werkelijkheid staan een hoop scheve muren, ontbrekende proporties en last-minute paniek…

'Dit is het hé!', roept Meaghan wanneer ze de gevel in Haasdonk bewondert. Al maakt de euforie snel plaats voor verbazing. 'Een toilet in de tuin?! Als we ruzie hebben, kan je me hier opsluiten', lacht ze. Soumaya en Eros dromen weg bij het zien van de tweede garage: 'Onze boot kan hier staan, dit is een groot pluspunt.' Maar eenmaal in het huis slaat de sfeer om: 'Shit, wat is dit?! Toen begon de horror', reageert Soumaya… In Nieuwpoort is Sarvar dan weer in de wolken met de garage en de ruime tuin. Maar Seppe en Axelle hebben andere zorgen. 'Ik heb nog nooit zo’n klein badje gezien. En die keuken is echt mini.' Klein maar fijn?

De maquette-opdracht zorgt meteen voor stevige concurrentie. 'We hebben echt gewaagde beslissingen genomen qua indeling', vertelt Meaghan. Maar ook Soumaya en Eros pakken uit met een origineel concept. 'Ik ben niet snel stil maar de lat ligt wel erg hoog', ​ geeft jurylid Cerina toe. In Nieuwpoort gaan Luca en Sarvar groots en ambitieus te werk, al rijst de vraag of ze niet té groots denken. 'Het is hier 'Huis Gemaakt', niet Villa Gemaakt. We moeten binnen budget blijven', waarschuwt Cerina. Axelle en Seppe dromen van een ruime inloopdouche. 'Seppe doucht nu elke avond bij zijn oma omdat onze badkamer veel te klein is voor hem', lacht Axelle. Maar proporties lijken niet hun sterkste kant… 'Het stokbrood is bijna even groot als de tafel', merkt jurylid Béa op.

Op dag één van de ruwbouw vliegen de koppels er meteen in alsof hun leven ervan afhangt. Van pleister tot plinten: alles moet eraan geloven. Werfleider Johny checkt de vorderingen in Lummen en toont hoe de vloer uitgebroken moet worden. Vooral Daisy blinkt uit… Ook in Nieuwpoort en Haasdonk daveren de muren, al pakt de ene het wat voorzichtiger aan dan de andere. 'Ik heb precies heel de dag gezegd: 'Voorzichtig hé!'', lacht Meaghan. In Nieuwpoort stuiten Axelle en Seppe probleem met het dak… 'Johny moet zo snel mogelijk langskomen', besluit Sarvar.

'Huis Gemaakt', donderdag 27 februari om 20.40 uur op VTM.