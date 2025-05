Duo's van 'Huis Gemaakt' verlaten hun droomhuis: wie keert terug voor de grote finale?

De laatste likjes verf plakken tegen de muur, de meubels staan op hun plek: de huizen van 'Huis Gemaakt' zijn af. Soumaya en Eros uit Haasdonk zijn al zeker van een plekje in de grote finale. Voor de andere koppels breekt vanavond het moment van de waarheid aan.

Mo en Iman (Lummen), Axelle en Seppe (Nieuwpoort) en Emiel en Ashley (Mechelen) pakken hun koffers en geven hun sleutels af. Twee van hen zullen hun droomhuis nooit meer betreden en dat besef hakt erin. "Ik denk dat je die pijn niet kan omschrijven als je vanavond of in de finale hoort dat je het niet hebt gehaald. Dat huis zit nu in je hart”, klinkt het bij Axelle. Ze leeft op hoop én een vleugje bijgeloof. “Ik draag mijn blauwe geluksbroek, net als bij het beslissingsmoment met Sarvar en Luca. Als het nu weer werkt, doe ik hem opnieuw aan voor de finale.” Wie keert terug en voor wie valt het doek?



Bekijk hier de preview:

'Huis Gemaakt', donderdag 29 mei om 20.40 uur bij VTM.