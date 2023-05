Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2019

Het zijn heftige dagen geweest in 'Thuis'. En volgende week zie je nog heel wat nasleep daarvan. Bovendien is nog niet alle leed voorbij. Hoe het verder gaat zie je vanaf maandag en kan je nu al even ontdekken in onze preview.

Maandag 8 mei 2023 - aflevering 5436

Het laatste nieuws van Lowie slaat in als een bom bij Tamara. Vince beseft dat hij te ver is gegaan.

Dinsdag 9 mei 2023 - aflevering 5437

Dieter blijft zich vragen stellen. Angèle laat Sam weten dat ze niet kan werken in Bar Madam. Woensdag 10 mei 2023 - aflevering 5438

Er wordt een gunst gevraagd van Ilias, maar die weet niet hoe hij hiermee moet omgaan. Donderdag 11 mei 2023 - aflevering 5439

Ilias is nerveus voor zijn rechtszaak. Waldek bemoeit zich ermee, tot grote ergernis van Karin. Vrijdag 12 mei 2023 - aflevering 5440

Robin heeft met Marthe afgesproken. Er wordt een borrel georganiseerd in Bar Madam. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!