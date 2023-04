Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Viv wil een serieus gesprek met Lowie. Harry houdt vast aan zijn idee. Christine raakt een gevoelige snaar en Tim krijgt goed nieuws. Sam organiseert een romantische avond. Thilly uit haar frustraties bij Adil, Silke doet dat op kantoor. Dieter is razend, Waldek en Rosa hebben de handen in elkaar geslagen. Viv hakt een moeilijke knoop door. Sam is bezorgd om haar moeder.

Maandag 3 april 2023 - aflevering 5411

Angèle krijgt iets moois in handen. Tamara heeft voor zichzelf een besluit genomen. Viv wil een serieus gesprek met Lowie. Tom komt tot een pijnlijk besef. Harry houdt vast aan zijn idee. Dries’ hoop verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Dinsdag 4 april 2023 - aflevering 5412

Christine weet een gevoelige snaar te raken bij Viv. De dromen van Tamara lijken te worden opgeborgen. Tim krijgt goed nieuws. Britney komt voor een verrassing te staan. Sam organiseert een romantische avond.

Woensdag 5 april 2023 - aflevering 5413

Angèle wordt door Dirk met beide voeten op de grond gezet. Thilly kan haar frustraties kwijt bij Adil. Veerle is net iets te openhartig tegen Sam. Dieter doet een verrassende ontdekking. Silke werkt haar frustraties uit op kantoor.

Donderdag 6 april 2023 - aflevering 5414

Dieter is razend kwaad en laat dat voelen aan Nancy. Sam neemt contact op met haar broer. Rosa en Waldek hebben de handen in elkaar geslagen. Harry komt tegemoet aan de vraag van Thilly. Viv vertelt enthousiast over een nieuwe klant.

Vrijdag 7 april 2023 - aflevering 5415

Vicky uit haar bezorgdheid over Febe. Viv hakt een moeilijke knoop door. Bob en Tamara nemen een verschillend standpunt in. Ilias verliest zichzelf in zijn woede. Harry krijgt goed nieuws. Sam maakt zich zorgen over haar moeder.

