Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 15 april 2024 - aflevering 8944

Byron worstelt met een verlies. Nell stelt de vriendelijkheid van Toadie op de proef. Melanie en Krista proberen hun leven weer op de rails te krijgen. Nicolette roept de hulp in van Wendy om Erinsborough High te redden. Paul blijft vijanden maken.



Dinsdag 16 april 2024 - aflevering 8945

David en Aron hebben een meningsverschil over terug verhuizen naar Erinsborough. Terwijl Paul en Melanie de juridische gevolgen onder ogen zien, keert Remi terug naar Ramsey Street. Cara gaat aan de slag met de interieurinrichting.

Woensdag 17 april 2024 - aflevering 8946

Byron schakelt hulp in om een gevoelige kwestie aan te pakken. Dex en JJ werken samen om de romantiek tussen hun moeders nieuw leven in te blazen. Haz heeft moeite met het stellen van grenzen en Mackenzie met Holly's aanwezigheid in huis.

Donderdag 18 april 2024 - aflevering 8947

Terwijl David en de anderen verwoed op zoek gaan naar Krista, krijgt hij een intrigerende baan aangeboden. Wendy en Nicolette maken definitieve plannen voor hun protest. Mackenzie en Byron vragen Haz om Holly aan te spreken. Susan moet een kant kiezen.