Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Maandag 29 mei 2023 - aflevering 8727

Kyle ontvangt de resultaten van zijn onderzoek. Roxy probeert hem zo goed mogelijk op te vangen, maar krijgt al gauw het gevoel dat ze tekortschiet. Hendrix en Mackenzie praten over de volgende stap in hun relatie. Levi baalt; Felicity staat niet open voor een polyamoureuze relatie. Ned gaat intussen bij Toadie te rade over zijn relatie met Amy en haar focus op Levi.

Dinsdag 30 mei 2023 - aflevering 8728

Felicity besluit Levi nog een kans te geven en dat is dik tegen de zin van Amy. Ned probeert ruzie te stoken tussen Levi en Amy in de hoop dat het tot een breuk komt. Jane probeert de spanning tussen Nicolette, Aaron en David weg te nemen. Ze stelt voor om een familieportret te laten maken, in de hoop dat ze hierdoor opnieuw naar elkaar toegroeien.

Woensdag 31 mei 2023 - aflevering 8729

David, Aaron en Nicolette wagen een poging om onderling tot een overeenkomst te komen. Hendrix stelt alles in het werk voor een romantische avond met Mackenzie, maar dat gaat niet geheel volgens plan. Paul biedt Terese een lift naar huis aan. Ze gaat akkoord, maar zijn aanwezigheid wordt haar al gauw te veel.

Donderdag 1 juni 2023 - aflevering 8730

Mick Allsop laat zich meteen gelden op zijn eerste dag in Lassiters. Terwijl Chloe spijt krijgt dat ze hem aangenomen heeft, lacht Harlow in het vuistje. Roxy wordt verrast door Kyle. Hijzelf vindt het allemaal minder aangenaam. Terese moet noodgedwongen samenwerken met Paul en dat valt haar zwaar.

Vrijdag 2 juni 2023 - aflevering 8731

Terese had zich haar aankomst in Queensland anders voorgesteld: er moet last minute nog een aanpassing aan de presentatie gebeuren en daarvoor moet ze opnieuw samenwerken met Paul. Paul spot een oude bekende. Chloe gaat de confrontatie aan met Harlow. Leo heeft een voorstel voor Chloe.

