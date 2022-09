Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 19 september 2022 - aflevering 295

De dokter heeft nieuws voor Jonas en Lisa. Maar dan kondigt Jonas nog een andere, grote beslissing aan. Suzanne doet hard haar best voor het etentje met Reinhout.

Dinsdag 20 september 2022 - aflevering 296

Jonas heeft een belangrijke vraag voor Gert. Katja wil weten of Arthur bereid is zich weg te cijferen voor de jongeren. Het etentje tussen Reinhout en Suzanne loopt niet helemaal volgens plan. . Woensdag 21 september 2022 - aflevering 297

Vic maakt Olivia duidelijk waar het op staat. Gijs ziet een patroon in het soort mannen op wie Suzanne valt. Gert confronteert Vic met zijn machtspelletjes. Donderdag 22 september 2022 - aflevering 298

Suzanne vindt dat Arthur het sluitingsuur moet respecteren, maar krijgt meteen lik op stuk. Gijs komt langs in de Keetal. En dit is niet de laatste onaangename verrassing voor Arthur. Vrijdag 23 september 2022 - aflevering 299

Vic heeft een bijzondere verrassing voor Suzanne. Gijs denkt er het zijne van. Het geduld van Katja raakt op: gaat ze nu acteren in Hollywood of niet? Het antwoord laat niet lang meer op zich wachten. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.